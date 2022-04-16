Iberi - Supra

Не первый раз слушаю альбомы Эльзы Нильссон, и всегда поражаюсь богатсву фантазии и неистощимой креативности живущей в Нью-Йорке шведской флейтисткм и композитора. Каждая ее новая работа радикально отличается от предыдущей. Не стал ...