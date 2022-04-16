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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Iberi - Supra

16.04.2022

Iberi - Supra
Грузинское хоровое пение, полифония мужских голосов – это чудо. В данном случае, это не художественное преувеличение автора этих строк, а констатация. Такого вида музыкального искусства нет ни у одного из соседних народов – ни у закавказских соседей Грузии – Армении и Азербайджана, ни у горцев Северного Кавказа. Подтверждается такое определение и тем, что оно включено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Другой вопрос, что на постсоветском пространстве грузинское мужское хоровое пение известно существенно лучше, чем за его пределами: каждый из читающих эти строки наверняка слышал его хотя бы раз. Прочие воспринимают непривычную красоту этого искусства острее – наверное, поэтому Саймон Брафтон написал столь вдохновенное эссе в качестве liner notes к изданному британским лейблом ARC Music в серии Naxos World альбому Supra грузинского вокального ансамбля Iberi.

Этот коллектив, чье название восходит к греко-римскому обозначению восточной части Грузии, основал в 2012 году певец и спортсмен-регбист Бидзина «Буба» Мургулия. За десять лет, прошедших с тех пор, Iberi превратился в популярнейший ансамбль не только на родине, но и с успехом выступавший во многих странах Европы и Азии, США, Австралии. В репертуаре Iberi – колыбельные и духовная музыка, трудовые и застольные песни, народный фольклор и музыка авторская. Новый альбом Supra был записан в Тбилиси. Название его переводится дословно, как «Скатерть», но значит еще и «Пиршество». Как остроумно подмечает в своем эссе Брафтон, грузинская «великая троица» - это еда, вино и песня. Традиции виноделия в Грузии – древнейшие в мире, им около 8000 (!) лет, грузинская кухня ценима многими (добавлю от себя, что именно грузинская кухня наряду с итальянской – моя любимая), а песня …. Достаточно просто послушать Supra!

Грузия, как известно, страна горная, и во многом по этой причине у песен из разных регионов Грузии свои особенности. В Supra можно услышать песню из Картли, которую поют во время сбора урожая Arkhalalo, колыбельную из Сванети Svanuri Nana, застольную мингрельскую Kharatia (Goblet) и духовный гимн Shen khar venakhi, сочиненный грузинским царем ХII века Деметре I. Часть песен исполняется с инструментальным сопровождением, часть в чисто акапелльном варианте, с фирменным переплетением теноров, баритонов и басов. Ну, а начинается и заканчивается альбом двумя версиями знаменитого застольного обращения грузин к Богу, предваряющего любое пиршество «Мравалжамиер»; Kutaisi Mravalzhamieri из Западной Грузии и Saeklesio Mravalzhamieri в версии духовного гимна. Вся Грузия и ее красота в миниатюре в этом небольшом альбоме. Наслаждайтесь!

© & (p) 2022 ARC Music Productions

13 tks / 39 mins

(High voices: Tornike Dzadzamia - voc on all tracks, except 1; Luka Chigvinadze - vocals on all tracks, except 3, 5, 7, 8, 10; Middle voices: Bidzina (Buba) Murgulia – voc on all tracks, except 3; Aleksandre Birkaia – voc on all tracks, except 2, 8, 10, g on tracks 2, 10; bass: Archil Gibradze and George Kananadze - voc on all tracks, except 2, 3, 8, 10; Nikoloz Birkaia – voc on all tracks, chonguri on track 3, 8, 11; Giorgi Janashia, David Kavtaradze and Vakhtang Rikrikadze – voc on all tracks, except 2, 3, 8, 10;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Грузия


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