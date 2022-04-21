Mike Murray - Horizon

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Mike Murray - Horizon

21.04.2022

Mike Murray - Horizon
Гитарист, композитор и бэнд-лидер из Торонто Майк Маррей дебютирует полностью авторским альбомом Horizon, официальный релиз которого намечен на 22 апреля. Однако, идея альбома родилась много раньше, еше в 2020 году. Ансамбль Маррея дал один концерт и собирался записывать альбом в концертном варианте на одном из следующих выступлений, но вмешалась пандемия, локдаун и все, что с этим связано. В этой связи альбом создавался в удаленном варианте и Майк лично продюсировал проект. Как видите, Horizon рождался в непростых условиях и был буквально выстрадан Марреем. Прослушав альбом, могу сказать, что труды окупились: альбом получился весьма интересным.

Майк Маррей начал играть на гитаре довольно поздно, ему было тогда 16. Первая любовь - Rolling Stones и Led Zeppelin, потом список любимых музыкантов пополнили МакЛафлин-Махавишну, Стив Вай, Вес Монтгомери, Пако де Люсия. Я не случайно употребил глагол «пополнили», а не «пришли на смену»: Майк в своем творчестве впитал музыкальные уроки всех этих талантливых и очень разных по стилистике музыкантов, а кроме того, ему не чужды музыка Латинской Америки и Индии, классика и фолк. В какой-то степени все его увлечения отразились в дебютной работе.

Я слушал Horizon с большим удовольствием. Дело в том, что музыка такого типа в моей почте последние годы попадается не часто. Очень условно я бы отнес ее к фьюжн, но не современному варианту нео-фьюжн, а тому, первозданному, который гремел в 70-е годы и чаще назывался тогда джаз-роком. В варианте Маррея я бы переставил эти термины: рок-джаз, так, пожалуй, будет ближе к истине, если пытаться описать музыку словами. Особенно заметно это в «ударном» стартовом и титульном треке: Horizon впечатляет и мощным драйвом, и техническим мастерством гитариста. Интересно, что заканчивает программу еще одна версия этой композиции, в которой драйва чуть поменьше, зато больше изощренных гитарных импровизаций. Еще две пьесы, January Changes и Until Then, это также эффектный гитарный фест (привет Стиву Ваю). А вот Farishta с ее ориентальным привкусом отсылает уже к творчеству Джона МакЛафлина времен Mahavishnu Orchestra в плане стилистики, но, разумеется, в собственном прочтении Маррея. Нечто восточное почудилось мне и в отдельных эпизодах композиции, которой я отдаю первое место в этой программе - Twin Seas. Это пьеса со сложной многоплановой структурой, где очень достойно играют и партнеры Майка, и очень хорош он сам. Начинается композиция нежным, чистым гитарным звучанием, к которому постепенно присоединяется ритм-группа, потом гитарные линии становятся все стремительнее, настойчивее, а затем следует финал-катарсис, в котором мне опять послышались восточные интонации. Только добрые слова можно сказать и о партнерах Майка. Его ансамбль – это настоящее гитарное power trio, усиленное клавишными. К месту оказались и гости проекта, особенно харпер Шон Манди, придавший блюзовый налет пьесе Dogsleddin. Резюме: достойный дебют и… проблема второго альбома, которая теперь станет во весь рост перед талантливым и креативным канадским гитаристом. Уверен, он ее решит.

© & (p) 2022

8 tks / 47 mins

(Mike Murray – g; Giovanni Campanelli – keyb; Jack-James Lemaire – b; Dan Klas - dr; Juan-Carlos Medrano – perc (tk 2); Sean Mundy – harmonica (tk 6);)

Линк предоставил Mike Murray

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
фьюжн


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Dusan Jevtovic No Answer Project - Live In Barcelona

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, Испания, Сербия
  • музыкальный стиль: прог-рок, фьюжн
Впервые проект Душана Евтовича No Answer заявил о себе одноименным альбомом в 2017 году. Все три участника проекта входят в круг музыкантов MoonJune Records и чаще или реже записывались на этом лейбле. Именно благодаря шефу нью-йоркского ...
подробнее
03.02.2022

Elsa Nilsson - Coast Redwoods 41°32’09.8”N 124°04’35.5”W

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Швеция
  • музыкальный стиль: современный джаз
Не первый раз слушаю альбомы Эльзы Нильссон, и всегда поражаюсь богатсву фантазии и неистощимой креативности живущей в Нью-Йорке шведской флейтисткм и композитора. Каждая ее новая работа радикально отличается от предыдущей. Не стал ...
подробнее
04.03.2022

Ethan Iverson - Every Note Is True

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Почти уверен, что для большинства любителей джаза имя пианиста (и незаурядного журналиста) Итана Айверсона связано с ансамблем The Bad Plus. Именно Айверсон вместе с басистом Ридом Андерсоном и ударником Дэйвом Кингом (вместе они играли ...
подробнее
18.04.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com