Mike Murray - Horizon

Гитарист, композитор и бэнд-лидер из Торонто Майк Маррей дебютирует полностью авторским альбомом Horizon, официальный релиз которого намечен на 22 апреля. Однако, идея альбома родилась много раньше, еше в 2020 году. Ансамбль Маррея дал один концерт и собирался записывать альбом в концертном варианте на одном из следующих выступлений, но вмешалась пандемия, локдаун и все, что с этим связано. В этой связи альбом создавался в удаленном варианте и Майк лично продюсировал проект. Как видите, Horizon рождался в непростых условиях и был буквально выстрадан Марреем. Прослушав альбом, могу сказать, что труды окупились: альбом получился весьма интересным.
Майк Маррей начал играть на гитаре довольно поздно, ему было тогда 16. Первая любовь - Rolling Stones и Led Zeppelin, потом список любимых музыкантов пополнили МакЛафлин-Махавишну, Стив Вай, Вес Монтгомери, Пако де Люсия. Я не случайно употребил глагол «пополнили», а не «пришли на смену»: Майк в своем творчестве впитал музыкальные уроки всех этих талантливых и очень разных по стилистике музыкантов, а кроме того, ему не чужды музыка Латинской Америки и Индии, классика и фолк. В какой-то степени все его увлечения отразились в дебютной работе.
Я слушал Horizon с большим удовольствием. Дело в том, что музыка такого типа в моей почте последние годы попадается не часто. Очень условно я бы отнес ее к фьюжн, но не современному варианту нео-фьюжн, а тому, первозданному, который гремел в 70-е годы и чаще назывался тогда джаз-роком. В варианте Маррея я бы переставил эти термины: рок-джаз, так, пожалуй, будет ближе к истине, если пытаться описать музыку словами. Особенно заметно это в «ударном» стартовом и титульном треке: Horizon впечатляет и мощным драйвом, и техническим мастерством гитариста. Интересно, что заканчивает программу еще одна версия этой композиции, в которой драйва чуть поменьше, зато больше изощренных гитарных импровизаций. Еще две пьесы, January Changes
и Until Then
, это также эффектный гитарный фест (привет Стиву Ваю). А вот Farishta
с ее ориентальным привкусом отсылает уже к творчеству Джона МакЛафлина времен Mahavishnu Orchestra в плане стилистики, но, разумеется, в собственном прочтении Маррея. Нечто восточное почудилось мне и в отдельных эпизодах композиции, которой я отдаю первое место в этой программе - Twin Seas
. Это пьеса со сложной многоплановой структурой, где очень достойно играют и партнеры Майка, и очень хорош он сам. Начинается композиция нежным, чистым гитарным звучанием, к которому постепенно присоединяется ритм-группа, потом гитарные линии становятся все стремительнее, настойчивее, а затем следует финал-катарсис, в котором мне опять послышались восточные интонации. Только добрые слова можно сказать и о партнерах Майка. Его ансамбль – это настоящее гитарное power trio, усиленное клавишными. К месту оказались и гости проекта, особенно харпер Шон Манди, придавший блюзовый налет пьесе Dogsleddin. Резюме: достойный дебют и… проблема второго альбома, которая теперь станет во весь рост перед талантливым и креативным канадским гитаристом. Уверен, он ее решит.
© & (p) 2022
8 tks / 47 mins
(Mike Murray – g; Giovanni Campanelli – keyb; Jack-James Lemaire – b; Dan Klas - dr; Juan-Carlos Medrano – perc (tk 2); Sean Mundy – harmonica (tk 6);)
Линк предоставил Mike Murray
Леонид АУСКЕРН