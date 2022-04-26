Eric Friedlander - A Queens’ Firefly

Даунтаун мьюзик, как направление, было особенно популярно в конце прошлого и начале нынешнего века. Сегодня оно не так на слуху, но герои тех лет никуда не делись – они работают, работают плодотворно и интересно и примером тому может послужить последний альбом виолончелиста Эрика Фридлендера и его ансамбля The Throw под названием A Queens’ Firefly, который поступает в продажу буквально на днях: 29 апреля. The Throw – квартет, в котором все принадлежат к той самой нью-йоркской тусовке из даунтауна, и каждый в квартете – личность.
Эрик Фридлендер (р.1960) – ветеран даунтаун-сцены, имеющий в своей дискографии 22 альбома и опыт долгого сотрудничества с Джоном Зорном, Дэйвом Дугласом, Кортни Лав. Виртуозный виолончелист, он расширил горизонты для своего инструмента в экспериментальном джазе. Ансамбль The Throw он организовал в 2018 году и записал с ним альбом Artemisia. Нынешняя работа – вторая в истории этого квартета. Николько не уступает Фридлендеру авторитетом и блестящей репутацией пианист Ури Кейн (р.1956), в равной степени известный в авангардном джазе и академической музыке. В списке его партнеров значатся все те же Зорн, Дуглас, а еще Ральф Алези, Паоло Фрезу, Крисчен МакБрайд и так далее – список можно продолжать очень долго. Басист Марк Элиас (р.1950) работал с людьми из ансамбля Орнетта Коулмена – Доном Черри, Дьюи Редменом, а также с музыкантами из кругов ААСМ – Энтони Брэкстоном, Мухалом Ричардом Абрамсом и, разумеется, имеет немало собственных записей. Наконец, самый «юный» в этой команде, ударник Чес Смит, играл с Марком Рибо, Фредом Фритом, Джоном Медески, а также с российскими мастерами джазового авангарда – Леонидом Федоровым и Владимиром Волковым.
Восемь композиций для нового альбома Фридлендер сочинил вскоре после концертного тура The Throw по Европе перед самым началом пандемии – в феврале 2020 года. Идею альбома Эрику подсказала цитата из романа Вирджинии Вулф «На маяк»: «В чем смысл жизни? Все в этом простом вопросе… Великое откровение, возможно, так и не пришло. Вместо этого были маленькие ежедневные чудеса, озарения, неожиданные вспышки спичек в темноте». Фридлендер своей музыкой говорит о маленьких радостях жизни, внешне незначительных, но согревавших душу событиях. Отсюда и название альбома A Queens’ Firefly: воспоминания о светлячках, сопровождавших вечерние прогулки Фридлендера с его будушей женой по нью-йоркскому району Куинс, где она жила. Очень разные по настроению, темпу, характеру импровизаций, но одинаково виртуозно исполненные композиции составляют программу альбома. Он невелик по объему, но каждую композицию хочется непременно послушать еще раз. Лично мне больше всех «показалась» пьеса Glimmer, но это уже чисто вкусовое предпочтение, а таких мастеров, как Фридлендер и его партнеры рекомендую практически всем любителям хорошего джаза.
© & (p) 2022 Skipstone Records
8 tks / 39 mins
(Eric Friedlander – cello; Uri Caine – p; Mark Helias – b; Ches Smith – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН