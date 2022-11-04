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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Compassionizer - Narrow is the Road

Compassionizer - Narrow is the Road

04.11.2022

Compassionizer - Narrow is the Road

Год 2022-й подходит к концу. Compassionizer, один из наиболее активно развиваемых, наряду со старейшим Roz Vitalis, проектов петербургского музыканта и композитора Ивана Розмаинского, провожает год новым студийным, третьим по счету альбомом Narrow is the Road. От альбома к альбому состав участников записи при неизменном основном ядре меняется, но Narrow is the Road в этом смысле оказался самым многокрасочным. Мало того, что неизменным гостем всех треков остался трубач Олег Прилуцкий, но также во всех треках саунд расцветили (и очень эффектно!) скрипка (Антонина Позднякова) и флейта (Ангелина Дортман). В двух композициях вновь участвовал и Кот-Баюн со своим басовым синтезатором и пестрой перкуссионной экзотикой, а в одной – акустический гитарист Дмитрий Ефимчук.

Но вернемся ко времени появления Narrow is the Road («Узок путь»). Бытие, как говаривал основоположник марксизма, определяет сознание. Месяц под номером два года с тремя двойками в числительном оказался сродни многобальному землетрясению. Он не только расколол глобальную ситуацию в мире, глубокие трещины прошли через сообщества друзей и сослуживцев, через семьи, через души и умы людей. Год оказался наполненным болью, тревогой, угрозой. Могла ли музыка Розмаинского и его коллег остаться неизменной в этих условиях? Внешне – вроде бы продолжена и, более того, развивается линия, заданная прежними работами. Звуковых красок стало, как уже говорилось выше, существенно больше – и акустических, и электронных. Практически каждую пьесу в программе из девяти композиций можно рассматривать, как своеобразную постмодернистскую мини (а иногда и не очень мини) сонату, в которой переплетены несколько тем, в которой линии разных инструментов вступают порой не просто в диалог, а в спор, в сражение. Очень характерны в этом плане две композиции, в названии которых можно усмотреть прямой отсыл к событиям этого невеселого года. Я имею ввиду The Invasion of a Crying Shame с прерывающим напевную мелодию чуть ли не военным маршем, последующим хаосом и возвращением к основной теме, и самую длинную в альбоме (под пятнадцать минут) пьесу Kramatorsk с противостоянием высоких и низких инструментальных голосов. И главное, как мне показалось, в музыке этого альбома – минорное настроение и очень нервный характер музыки. Единственное исключение (понятно, это только моя версия) – финальная пьеса Road, вещь однозначно светлая и гармоничная. Музыканты подсказывают путь, хотя и предупреждают о том, что путь узок. Собственно, комментируя альбом, и сам Иван Розмаинский говорит об этом: «…Ужасно, когда кажется, что невозможно облегчить чьи-то страдания и остановить явное зло. Но, если ты пытаешься помочь тем, кто оказался рядом с тобой, и стараешься думать самостоятельно, есть надежда, что удастся найти правильную дорогу.» И не могу удержаться еще от одной цитаты. На своем bandcamp музыканты разместили один из откликов на эту работу. Мне показались очень верными и точными слова слушателя с ником ProAnastasia: «Классный альбом… Нам нужен такой свет во тьме».

В заключение два момента, о которых не могу не упомянуть. Обложки всех альбомов Compassionizer оформляет Вячеслав Потапов. В Narrow is the Road он, на мой вкус, просто превзошел себя: мощная и нелинейная символика его работы очень и очень впечатляет. И еще. Only One Road for the Wayward, Black Sky White и Road написаны Иваном Розмаинским под впечатлением одноименных стихов Анастасии Прохоренко, Looking from the Dome – под впечатлением одноименного стихотворения Марии Леонтьевой. Наверное, это очень хорошие стихи, если они вдохновляют на сочинение такой музыки.

© & (p) 2022 ArtBeat Music

9 tks / 60 mins

(Serghei Liubcenco – el.g, ac.g, rubab, doira, perc, dr, whistles (tk 3); Leonid Perevalov – bass cl; Ivan Rozmainsky –Roland Juno D, Pribor Neofit, Arturia MiniBrute and other synths, kalimba, vibraphone, marimba (tk 2); AndRey Stefinoff – cl; with Bayun The Cat – synth bass (tks 4, 6), kalimba (tk 6), tbilat and other perc (tk 6); Angelina Dortman – fl; Dmitry Efimchuk – ac. g (tk 8); Antonina Pozdnyakova – vi; Oleg Prilutsky – tp;)

Линк предоставил Иван Розмаинский

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
академическая музыка, прог-рок, кроссовер


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