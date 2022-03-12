Or Bareket - Sahar

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Or Bareket - Sahar

12.03.2022

Or Bareket - Sahar
Четыре года назад на наших электронных страницах мне довелось писать об альбоме трио живущего ныне в США израильско-аргентинского саксофониста Идена Барекета Night. Одним из участников этого трио был брат Идена, басист Ор Барекет. И вот теперь с интересом прослушал готовящийся к выпуску в мае на известном мюнхенском лейбле Enja Records альбом уже самого Ора Барекета Sahar.

В отличие от родившегося в Буэнос-Айресе брата, Ор Барекет родился в Иерусалиме, а детские и юношеские годы провел в странствиях между Буэнос-Айресом и Тель-Авивом (у семьи Барекетов сложные корни, ведущие одновременно в Марокко, Ирак, Аргентину и Восточную Европу). Правда, и он с 2011 года живет в США. В том же году Ор выиграл конкурс, проводившийся Международным союзом басистов (есть и такой). Свой первый альбом с прозрачным названием OB1 Ор Барекет выпустил в 2017 году, а с 2019 года у него начался роман с Enja Records, издавшей его второй альбом 33. Нынешний Sahar – третий по счету в его дискографии. Ор Барекет работал не только с братом, среди его партнеров числятся такие именитые люди, как Джошуа Редмен, Крис Поттер, Шаи Маэстро или Джоэль Росс (он стал продсером проекта Sahar). Но для записи нового альбома Ор Барекет собрал команду из людей новых, молодых, пусть не столь известных, но талантливых и честолюбивых. Это саксофонист Морган Герин, пианист и клавишник Джереми Коррен и барабанщица Саванна Харрис. Все участники записи живут и работают в Нью-Йорке, но партнеры Барекета еще и американцы по рождению.

Sahar – это и название альбома, и название его финального трека. Слово это многозначно. На иврите sahar означает «полумесяц». Но есть это слово и в арабском. На разных диалектах оно может означать «время перед рассветом», «раннее утро» и даже «бессоница». Трудно сказать, что имел ввиду Ор, но, судя по графическому рисунку на обложке, это был все-таки «полумесяц». Эту композицию, как и остальные девять номеров программы, сочинил сам Ор Барекет. Свой сольный номер под названием Bass Intro он разместил в середине альбома, а в остальных пьесах ограничился «прямыми обязанностями» басиста. Авансцену же Барекет уступил партнерам, из которых особо заметный вклад в электро-акустический саунд альбома внес Джереми Коррен. Он прекрасно взаимодействует с играющим на EWI Герином в Soil и Temperance. Музыка Барекета далека от крайностей авангарда и традиционализма. Определенное удивление у меня вызвало и полное отсутствие в музыке Ора каких-либо этнических черточек. Он предпочитает вполне современный джаз, вобравший опыт предшественников, но генетически близкий к мэйнстриму. В Sahar, на мой взгляд, это весьма заметно.

© & (p) Enja Records

10 tks / 49 mins

(Or Bareket – b; Morgan Guerin – ts, EWI, org; Jeremy Corren – p, Fender Rhodes; Savannah Harris – dr, perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Dave Stryker - As We Are

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Наверное, никто не будет отрицать, что почти сорокалетняя карьера американского джазового гитариста Дэйва Страйкера последнее десятилетие все время идет в гору. Музыкант записал за это время целый ряд очень успешных альбомов. Но свой 34-й ...
подробнее
28.11.2021

Deepak Pandit / Pratibha Singh Baghel - Inheritance

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
Отношение к кинопродукции из Болливуда, как правило, полярное: одни обожают индийское кино, другие терпеть его не могут. А один из главных элементов болливудской продукции – это, разумеется, музыка и танцы. Музыкальный продюсер, композитор ...
подробнее
13.02.2022

DLÙ - Moch

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: кельтская музыка
В 2017 году впервые на нашем сайте появился изданный ARC Music альбом гэльской музыки, дебютный проект певицы и композитора Мэри Энн Кеннеди An Dàn. Пять лет спустя уже сама Кеннеди своими liner notes напутствует выход Moch, дебютного ...
подробнее
25.02.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com