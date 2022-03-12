Or Bareket - Sahar

Четыре года назад на наших электронных страницах мне довелось писать об альбоме трио живущего ныне в США израильско-аргентинского саксофониста Идена Барекета Night. Одним из участников этого трио был брат Идена, басист Ор Барекет. И вот теперь с интересом прослушал готовящийся к выпуску в мае на известном мюнхенском лейбле Enja Records альбом уже самого Ора Барекета Sahar.
В отличие от родившегося в Буэнос-Айресе брата, Ор Барекет родился в Иерусалиме, а детские и юношеские годы провел в странствиях между Буэнос-Айресом и Тель-Авивом (у семьи Барекетов сложные корни, ведущие одновременно в Марокко, Ирак, Аргентину и Восточную Европу). Правда, и он с 2011 года живет в США. В том же году Ор выиграл конкурс, проводившийся Международным союзом басистов (есть и такой). Свой первый альбом с прозрачным названием OB1 Ор Барекет выпустил в 2017 году, а с 2019 года у него начался роман с Enja Records, издавшей его второй альбом 33. Нынешний Sahar – третий по счету в его дискографии. Ор Барекет работал не только с братом, среди его партнеров числятся такие именитые люди, как Джошуа Редмен, Крис Поттер, Шаи Маэстро или Джоэль Росс (он стал продсером проекта Sahar). Но для записи нового альбома Ор Барекет собрал команду из людей новых, молодых, пусть не столь известных, но талантливых и честолюбивых. Это саксофонист Морган Герин, пианист и клавишник Джереми Коррен и барабанщица Саванна Харрис. Все участники записи живут и работают в Нью-Йорке, но партнеры Барекета еще и американцы по рождению.
Sahar – это и название альбома, и название его финального трека. Слово это многозначно. На иврите sahar означает «полумесяц». Но есть это слово и в арабском. На разных диалектах оно может означать «время перед рассветом», «раннее утро» и даже «бессоница». Трудно сказать, что имел ввиду Ор, но, судя по графическому рисунку на обложке, это был все-таки «полумесяц». Эту композицию, как и остальные девять номеров программы, сочинил сам Ор Барекет. Свой сольный номер под названием Bass Intro он разместил в середине альбома, а в остальных пьесах ограничился «прямыми обязанностями» басиста. Авансцену же Барекет уступил партнерам, из которых особо заметный вклад в электро-акустический саунд альбома внес Джереми Коррен. Он прекрасно взаимодействует с играющим на EWI Герином в Soil и Temperance. Музыка Барекета далека от крайностей авангарда и традиционализма. Определенное удивление у меня вызвало и полное отсутствие в музыке Ора каких-либо этнических черточек. Он предпочитает вполне современный джаз, вобравший опыт предшественников, но генетически близкий к мэйнстриму. В Sahar, на мой взгляд, это весьма заметно.
© & (p) Enja Records
10 tks / 49 mins
(Or Bareket – b; Morgan Guerin – ts, EWI, org; Jeremy Corren – p, Fender Rhodes; Savannah Harris – dr, perc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН