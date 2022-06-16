James Gaiters Soul Revival - Understanding Reimagined

28-летний мультиинструменталист Джон Ли родился в Южной Корее, в столичном Сеуле. Увлечение джазом привело его в Бостон, в знаменитую кузницу джазовых кадров Беркли. После окончания колледжа в 2016 году Ли перебрался в Канаду, осел на ...