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James Gaiters Soul Revival - Understanding Reimagined
16.06.2022
Крупнейшим мастером органных трио 60-х и 70-х годов справедливо считается Джимми Смит. Но первым, кто освоил этот формат применительно к соул-джазу был другой музыкант, Биг Джон Паттон (1935-2002), создавший свое первое трио с хэммонд-органом еще в 1959 году. Он много записывался для Blue Noteи образцовой его работой считается альбом 1968 года под названием Understanding.
Современный барабанщик, композитор и аранжировщик Джеймс Гейтерс решил реанимировать тот старый альбом в своем проекте под названием Understanding Reimagined. Уроженец Колумбуса, Огайо Джеймс Гейтерс – опытный музыкант, работавший с Мэлгрю Миллером, Джеймсом Картером, Дэвидом Мюрреем, да и с упомянутым выше Джимми Смитом, так что тема ему, что называется, близка. Свой третий альбом в качестве лидера Гейтерс создавал с ансамблем James Gaiters Soul Revival, квартетом с участием органиста Роберта Мейсона, тенор-саксофониста Эдди Баярда и гитариста Кевина Тернера. Программу паттоновского альбома из шести треков, включавших Alfie’s Theme Сонни Роллинса, Chitlins con Carne Кенни Баррела, а также собственную пьесу Паттона Congo Chant, ансамбль Гейтерса исполнил в своих аранжировках, открыв ее пьесой участника паттоновской группы Хэролда Александера Ding Dong, сразу задавшей тон всей программе. Энергичный номер с шестнадцатитактной структурой, сыгранный в хорошем темпе с отличными соло Баярда и Мейсона вводит слушателя в нужный тонус. Эмоций добавляет и не менее эффектная версия композиции Айзека Хейса Soul Man. Гейтерсу удалось очень удачно соединить ностальгичные краски 60-х с вполне современным звучанием, в котором орган вполне комфортно чувствует себя в обрамлении саксофонных и гитарных пассажей. Если вы обратили внимание, в James Gaiters Soul Revival нет басиста – сам лидер ансамбля работает здесь за двоих – и у него совсем неплохо получается! Я не воспринимаю Understanding Reimagined как ретро-путешествие, это добротный джаз наших дней, просто не растерявший связь времен. Тем и интересен.
© & (p) 2022 James Gaiters
6 tks / 41 mins
(James Gaiters – dr; Eddie Bayard – ts; Kevin Turner – g; Robert Mason – org;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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