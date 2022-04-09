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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Corina Bartra - Amber Light

09.04.2022

Corina Bartra - Amber Light
Пять лет назад я впервые услышал Корину Бартра (альбом Takunde, 2017г., обзор есть на сайте) и посмаковал особенности латинского джаза в его афро-перуанском варианте. Понравилось – и в первую очередь благодаря таланту и вокальным данным перуанской певицы и композитора, которая уже тогда делила свое место жительства между родной страной и Нью-Йорком. И потому с большим удовольствием встретил появление ее новой работы Amber Light.

Как и ранее, часть программы альбома составили собственные композиции Бартра: здесь их ровно половина. В другой половине программы – самые разнородные каверы: от Wave короля босса-новы бразильца Антонио Карлоса Жобима и до Send in the Clowns популярного автора бродвейских мюзиклов, скончавшегося в прошлом году Стивена Сондхайма. Основными ассистентами Корины стали гитарист Весли Аморим, басист Ноа Гарабедян и ударник Оскар Шушанек, а также ее постоянный аккомпаниатор, перкуссионист Педро Перико Диас. Кроме того, в разных треках участвовало много гостей проекта, из которых самым знаменитым с джазовой точки зрения был саксофонист Джордж Гарцоне, украсивший своим альт-саксофоном стартовую композицию Ebano Sky. Всего же в проекте участвовали музыканты трех стран – Перу, Бразилии и США.

Все участвовавшие в записи альбома инструменталисты заслуживают добрых слов, но «королева» проекта, конечно, сама Корина Бартра. Уже в стартовой Ebano Sky она демонстрирует свою оригинальную технику скэта. Очень мощно звучит другая ее собственная композиция, Samba que le da – самба, но весьма специфичная, так сказать, с перуанским акцентом. Название еще одного трека, Latino Blues, выглядит несколько лукавым: здесь мало общего со всем знакомым афроамериканским блюзом, но и эта вещь весьма убедительна. Корина мастерски сочетает эмоциональность, романтизм и незаурядную технику вокала, поволяющие ей преобразовывать разнообразные стилистики в свой собственный, только ей присущий стиль. Альбом Amber Light показывает, что с годами, этот стиль становится все более отточенным.



© & (p) 2022 Blue Spiral Records

10 tks / 57 mins

(Corina Bartra – voc; Wesley Amorim – g; Noah Garabedian – b; Oscar Shushanek – dr; Pedro Perico Diaz – perc (tks 3-5,7,8); Carmelo Nicosia – g (tk 5); George Garzone – as (tk 1); Dave Morgan – ts (tks 1,4,6,8,10); Gean Carlo Tejada – g (tks 1,2,6,10); Henry Campos Peres – cajon (tks 1,2,6,10); Enderson Herencia – b (tks 1,2,6,10); Oscar Torres Castañeda – dr (tks 1,2,6,10); Rufino Ortiz – g (tk 9); Clare Cooper – back voc (tks 4,5);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Перу, США
музыкальный стиль
Латинский джаз


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