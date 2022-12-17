Xavi Reija Electric Trio - Workplace

С каталонским ударником Ксави Рейха, как и с его партнерами – гитаристом Душаном Евтовичем и басистом Бернатом Эрнандесом наш сайт знаком уже давно, благодаря записям с участием всех троих музыкантов на лейбле MoonJune Records. Все трое живут в Барселоне, часто участвуют в авторских проектах друг друга, и впервые в этом составе я услышал их восемь лет назад на альбоме Ксави под названием Resolution (2014). Потом были и другие альбомы, в том числе и в формате дуэта Евтович-Рейха, и, вот – новая встреча на альбоме Workplace, спродюсированном самим Ксави.
Трио всегда играло электрифицированную музыку, но на Workplace Рейха подчеркнул этот факт еще и названием состава: Xavi Reija Electric Trio. В программе из девяти треков большинство композиций написал сам лидер трио, лишь No need to rush сочинил Эрнандес и еще две композиции – плод коллективного сочинения. Есть в этой программе и уже известные композиции, и новые, не издававшиеся ранее сочинения. Записывался альбом многоопытным Хесусом Ровирой в знаменитой студии La Casa Murada в Таррагоне под Барселоной, где создавались многие альбомы, изданные MoonJune Records.
Новая встреча старых друзей, прекрасно знающих друг друга, не предполагала каких-то резких стилистических новшеств. Как мне показалось, в Workplace еще более акцентировано рОковое начало с мощными гитарными риффами от Евтовича, точной работой Эрнандеса и замысловатыми ритмическими фигурами лидера – словом, настоящее power trio во всей красе, убедительно соединяющее прог-рок с джазом. Титульная композиция представлена в альбоме двумя версиями, причем поставленная в программе последней Workplace 2 выглядит еще брутальнее, чем Workplace. Все композиции, за исключением, пожалуй, только Secrets, исполняются в стремительном быстром темпе, одинаково заряжающем и исполнителей, и слушателей. Возможно, лучшей в программе стала пьеса Mirror с наиболее совершенным сочетанием партий всех трех инструментов, хотя Fun k XRET и Time Warp тоже очень хороши. Словом, если вам уже знакома музыка Ксави Рейха, вы не будете разочарованы, а для кого-то эта встреча с его музыкой станет приятным сюрпризом.
Нью-йоркский гитарист и композитор Алекси Глик, человек, выросший в музыкальной семье и пошедший по стопам отца, является лидером группы Snack Cat, коллектива с достаточно размытыми стилистическими границами – тут и фанк, и соул, и ...
По воле случая за фонографической карьерой канадского вокалиста Алекса Берда наш сайт следит с самого ее начала, то есть с дебютного альбома группы Alex Bird and The Jazz Mavericks под названием Whisky Kisses (2020). Потом был альбом You ...
Алекса Массу можно назвать странствующим музыкантом. Понятно, это не значит, что он бродит со своей трубой по городам и весям – времена не те. Однако, за последние десять лет, покинув свой родной город Рэпид Сити в Южной Дакоте, Масса жил ...