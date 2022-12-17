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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Xavi Reija Electric Trio - Workplace

Xavi Reija Electric Trio - Workplace

17.12.2022

Xavi Reija Electric Trio - Workplace

С каталонским ударником Ксави Рейха, как и с его партнерами – гитаристом Душаном Евтовичем и басистом Бернатом Эрнандесом наш сайт знаком уже давно, благодаря записям с участием всех троих музыкантов на лейбле MoonJune Records. Все трое живут в Барселоне, часто участвуют в авторских проектах друг друга, и впервые в этом составе я услышал их восемь лет назад на альбоме Ксави под названием Resolution (2014). Потом были и другие альбомы, в том числе и в формате дуэта Евтович-Рейха, и, вот – новая встреча на альбоме Workplace, спродюсированном самим Ксави.

Трио всегда играло электрифицированную музыку, но на Workplace Рейха подчеркнул этот факт еще и названием состава: Xavi Reija Electric Trio. В программе из девяти треков большинство композиций написал сам лидер трио, лишь No need to rush сочинил Эрнандес и еще две композиции – плод коллективного сочинения. Есть в этой программе и уже известные композиции, и новые, не издававшиеся ранее сочинения. Записывался альбом многоопытным Хесусом Ровирой в знаменитой студии La Casa Murada в Таррагоне под Барселоной, где создавались многие альбомы, изданные MoonJune Records.

Новая встреча старых друзей, прекрасно знающих друг друга, не предполагала каких-то резких стилистических новшеств. Как мне показалось, в Workplace еще более акцентировано рОковое начало с мощными гитарными риффами от Евтовича, точной работой Эрнандеса и замысловатыми ритмическими фигурами лидера – словом, настоящее power trio во всей красе, убедительно соединяющее прог-рок с джазом. Титульная композиция представлена в альбоме двумя версиями, причем поставленная в программе последней Workplace 2 выглядит еще брутальнее, чем Workplace. Все композиции, за исключением, пожалуй, только Secrets, исполняются в стремительном быстром темпе, одинаково заряжающем и исполнителей, и слушателей. Возможно, лучшей в программе стала пьеса Mirror с наиболее совершенным сочетанием партий всех трех инструментов, хотя Fun k XRET и Time Warp тоже очень хороши. Словом, если вам уже знакома музыка Ксави Рейха, вы не будете разочарованы, а для кого-то эта встреча с его музыкой станет приятным сюрпризом.

© & (p) 2022 Xavi Reija

9 tks / 41 mins

(Dusan Jevtovic – g; Bernat Hernández – b; Xavier Reija – dr;)

Линк предоставил Xavi Reija

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания, Сербия
музыкальный стиль
прог-рок


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