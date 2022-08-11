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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Cliff Korman - Brasilified

Cliff Korman - Brasilified

11.08.2022

Cliff Korman - Brasilified

Если кто-то думает, что бразильский джаз – это всего лишь слегка оджазованные ритмы самбы или босса-новы, то он ошибается. Да, бразильский джаз бывает и таким, но он может говорить со слушателем и весьма современным, сложным языком, лишенным нарочитого акцента. Американский пианист Клифф Кормен настолько прекрасно разбирается в бразильском джазе, что преподает тонкости этой музыки самим бразильцам в Институте Вила-Лобоса в Рио-де-Жанейро. А его собственная любовь к бразильскому джазу началась еще в конце 70-х, когда этот уроженец Нью-Йорка, ученик Кенни Бэрона, Роланда Ханны, Рона Картера и Дэйва Либмэна, получивший степень в Manhattan School of Music и основавший там свой Brazilian Jazz Ensemble. Судьбоносной, однако, оказалась встреча в 1981 году с бразильским кларнетистом Паулу Моурой, после которой Кормен посвятил себя исключительно бразильскому джазу.

Неудивительно, что его новый альбом называется Brasilified и открывается именно пьесой Моуры Guadeloupe, которая звучит целых десять минут и затем повторяется на финише альбома иной, укороченной шестиминутной версией. А между ними в программе альбома стоят композиции самых известных бразильских авторов – Жобима (Triste), Милтона Насименто (Viola Violar) и других – наряду со Speak no Evil Уэйна Шортера и его собственной титульной композицией. Альбом этот Кормен записывал в формате фортепьянного трио с двумя бразильскими коллегами – басистом Аугусту Маттозо и ударником Рафаэлем Баратой. В композициях Speak no Evil и As Rosas Não Falam к этому трио присоединяется также альт-саксофонист Пауло Леви.

Клифф Кормен предпочитает длинные развернутые композиции с заковыристыми гармониями и полиритмией. В большинстве случаев они невысоки по темпу и близки к традиционным джазовым балладам. В версиях Кормена музыка бразильских авторов, изложенная в идиомах современного джаза приобретает редко отмечаемую большинством интерпретаторов глубину, ничуть не теряя в импровизационных достоинствах. Повторюсь: этот вариант бразильского джаза встретишь не часто, и уже потому Brasilified Клиффа Кормена достоин вашего внимания.

© & (p) 2022 Tiger Turn Records

9 tks / 70 mins

(Cliff Korman – p; Augusto Mattoso – b; Rafael Barata – dr; Paulo Levi – as (tks 4,5);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз


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