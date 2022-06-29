Simeon Davis Group - Of Narratives & Nocturnes

Пару лет назад наш сайт писал об альбоме Simeon Davis Group под названием Bah Humbug: An Absolutely Unnecessary Christmas Album (2020) – весьма любопытном и абсолютно нетрадиционном рождественском проекте. Нынче композитор и саксофонист южноафриканского происхождения Симеон Натанаэль Дэвис выносит на суд публики и критики свой новый, большой и концептуальный проект Of Narratives & Nocturnes. Это хороший повод рассказать побольше и о самом музыканте.
Дэвис родился и вырос в Кейптауне, там же начал заниматься музыкой, причем довольно рано – уже в пять лет. Сначала это была скрипка, в десять лет Симеон сделал выбор в пользу саксофона (тогда это был альт). Приобретя определенный опыт выступлений на родине, в 2016 году Дэвис отправился в США, где продолжил обучение в Университете Северного Техаса, как в сфере исполнительского мастерства, так и в области композиции. Работает он с двумя коллективами: Simeon Davis Group и iKhaya Lam: A South African Jazz Collective, а кроме того является проект-менеджером независимого лейбла Outside in Music. Упомянутый выше Bah Humbug: An Absolutely Unnecessary Christmas Album стал его дебютным альбомом. Нынешний альбом Of Narratives & Nocturnes свидетельствует, что пресловутую «проблему второго альбома» Симеон Дэвис решает весьма радикально.
Прежде всего, Симеон стремится к синтезу искусств. В Of Narratives & Nocturnes большую роль играет визуальная сторона. С глубоким проникновением в замысел Дэвиса альбом прекрасно иллюстрировала Хэзер МакЛеод из канадской студииStudio Céleste. Сам Дэвис, сочинив восемь композиций для этого проекта, частично базирующихся на мифологических и религиозных источниках, некоторые из них снабдил соответствующими текстами собственного сочинения. Для него каждая из композиций альбома (все они достаточно объемны, большая часть звучит более десяти минут) – это даже не отдельная история, а, скорее, отдельный музыкальный спектакль, где, по сценарию и под режиссурой Симеона, в роли актеров выступают музыканты, участвовавшие в записи альбома. У каждого инструмента здесь своя роль. Сам Дэвис говорит об этом так: «Мы музыкальные драматурги, и с каждой композицией мы возводим новые декорации и надеваем разные костюмы, чтобы играть этих новых персонажей.» Так, в The Diver главная тема – это море и приключения подводного археолога, исследующего морские глубины, а Eden – своеобразный спектакль на библейскую тему, история грехопадения, где мужской (Тайлер Томас) и женский (Рашель Азбелл) голоса играют роли Адама и Евы, змей-искуситель воплощен в звуках электрогитары, а голос Создателя символизируют величавые аккорды клавишных. Очень хорош саксофон Дэвиса в квази-блюзовой композиции Requiem For Charles, где ему ассистируют гитара и бас-гитара. Поэтична композиция Pleiades, на мой вкус, одна из лучших в альбоме. Нельзя не отметить скэт-вокал Томаса в Seven Come Wednesday, а в финальной пьесе Ingoma Yoxolo (Peace Song) Дэвис откровенно обращается к знакомым ему с детства африканским мотивам. Важно напомнить потенциальному слушателю и о том, что все без исключения пьесы Дэвиса политематичны и полиритмичны. Это действительно спектакль, яркий и запоминающийся. Впрочем, об этом я уже говорил выше…
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