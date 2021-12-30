Oz Noy / Ray Marchica / Ugonna Okegwo - Riverside

И снова ковид стал толчком к появлению этого альбома. В данном случае история создания альбома Riverside довольно необычна. Риверсайд-парк – большой и красивый парк, раскинувшийся вдоль реки Гудзон в нью-йоркском районе Манхэттен. Неподалеку от парка и по соседству друг с другом живут три известных музыканта. Израильтянин Оз Ной в Америке с с 1996 года. Он справедливо считается одним из известнейших гитаристов стиля фьюжн. Барабанщик Рэй Марчика – музыкант преимущественно сессионный и бигбэндовый, есть у него и сольные работы, но известен он, пожалуй, меньше. Этого не скажешь про басиста Угонна Окегво. Этот музыкант немецко-нигерийского происхождения тоже давно живет в США, аж с 1989 года, и хорошо известен на джазовой сцене Нью-Йорка: Уинтон Марсалис, Кенни Бэррон, Том - со всеми этими и многими другими звездами ему довелось работать.
Всех троих локдаун засадил в домашнюю изоляцию. Но летом 2021 года эпидемия чуть отступила, и Оз соблазнил соседей поиграть джемы на открытом воздухе на одной из многочисленных сцен, разбросанных там и сям в Риверсайд-парке. Они играли все лето. Во-первых, у их сцены всегда было много народу, во-вторых, им самим это дело понравилось. Импровизированное, сплоченное обстоятельствами трио так вошло во вкус, что в октябре, когда с изменением погоды джемы естественным образом прекратились, музыканты направились в студию, где и был записан альбом Riverside.
Как вы понимаете, проект этот совсем не концептуальный, это просто коллекция стандартов и не только, но сыгранная от души большими мастерами своего дела, отточившими репертуар риверсайдским летом. Вы сможете услышать здесь и
All The Things You Are Джерома Керна, и паркеровскую Anthropology, и популярнейшую Sunny. Вы услышите два классных блюза: полу-балладный медленный блюз Billie’s Bounce и жесткий блюз-рок на 12/8 Riverside Blues, родившийся на одном из джемов. Марчика продемонстрирует свои таланты в сольном номере на две с половиной минуты Nobody Like’s It Too Dry. В This Could Be a Start of Something Big вы оцените мастерство Окегво, ну а гитарные таланты Ноя – практически в каждом треке. Без претензий – но очень приятный альбом.
© & (p) 2022 Outside in Music
10 tks / 47 mins
(Oz Noy – g; Ray Marchica – dr; Ugonna Okegwo – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН