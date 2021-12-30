Oz Noy / Ray Marchica / Ugonna Okegwo - Riverside

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Oz Noy / Ray Marchica / Ugonna Okegwo - Riverside

30.12.2021

Oz Noy / Ray Marchica / Ugonna Okegwo - Riverside
И снова ковид стал толчком к появлению этого альбома. В данном случае история создания альбома Riverside довольно необычна. Риверсайд-парк – большой и красивый парк, раскинувшийся вдоль реки Гудзон в нью-йоркском районе Манхэттен. Неподалеку от парка и по соседству друг с другом живут три известных музыканта. Израильтянин Оз Ной в Америке с с 1996 года. Он справедливо считается одним из известнейших гитаристов стиля фьюжн. Барабанщик Рэй Марчика – музыкант преимущественно сессионный и бигбэндовый, есть у него и сольные работы, но известен он, пожалуй, меньше. Этого не скажешь про басиста Угонна Окегво. Этот музыкант немецко-нигерийского происхождения тоже давно живет в США, аж с 1989 года, и хорошо известен на джазовой сцене Нью-Йорка: Уинтон Марсалис, Кенни Бэррон, Том - со всеми этими и многими другими звездами ему довелось работать.

Всех троих локдаун засадил в домашнюю изоляцию. Но летом 2021 года эпидемия чуть отступила, и Оз соблазнил соседей поиграть джемы на открытом воздухе на одной из многочисленных сцен, разбросанных там и сям в Риверсайд-парке. Они играли все лето. Во-первых, у их сцены всегда было много народу, во-вторых, им самим это дело понравилось. Импровизированное, сплоченное обстоятельствами трио так вошло во вкус, что в октябре, когда с изменением погоды джемы естественным образом прекратились, музыканты направились в студию, где и был записан альбом Riverside.

Как вы понимаете, проект этот совсем не концептуальный, это просто коллекция стандартов и не только, но сыгранная от души большими мастерами своего дела, отточившими репертуар риверсайдским летом. Вы сможете услышать здесь и All The Things You Are Джерома Керна, и паркеровскую Anthropology, и популярнейшую Sunny. Вы услышите два классных блюза: полу-балладный медленный блюз Billie’s Bounce и жесткий блюз-рок на 12/8 Riverside Blues, родившийся на одном из джемов. Марчика продемонстрирует свои таланты в сольном номере на две с половиной минуты Nobody Like’s It Too Dry. В This Could Be a Start of Something Big вы оцените мастерство Окегво, ну а гитарные таланты Ноя – практически в каждом треке. Без претензий – но очень приятный альбом.

© & (p) 2022 Outside in Music

10 tks / 47 mins

(Oz Noy – g; Ray Marchica – dr; Ugonna Okegwo – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Израиль, Нигерия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Christiane Karam Quintet - Nar

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Болгария, Ливан, Украина, Япония
  • музыкальный стиль: балканская музыка, ориентальная музыка
Певица ливанско-армянского происхождения Кристиана Карам родилась и выросла в Бейруте, но с 1998 года живет в США: сначала в Бостоне, а затем в Нью-Йорке. Сегодня она преподает в Беркли, является основателем ежегодного Ближневосточного ...
подробнее
28.12.2021

Christiane Karam Quintet - Nar

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Болгария, Ливан, Украина, Япония
  • музыкальный стиль: балканская музыка, ориентальная музыка
Певица ливанско-армянского происхождения Кристиана Карам родилась и выросла в Бейруте, но с 1998 года живет в США: сначала в Бостоне, а затем в Нью-Йорке. Сегодня она преподает в Беркли, является основателем ежегодного Ближневосточного ...
подробнее
29.12.2021

Dave Stryker - As We Are

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Наверное, никто не будет отрицать, что почти сорокалетняя карьера американского джазового гитариста Дэйва Страйкера последнее десятилетие все время идет в гору. Музыкант записал за это время целый ряд очень успешных альбомов. Но свой 34-й ...
подробнее
28.11.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com