NeonNoOne - Noir & Jazz & Dark & Slow

Название этого альбома напоминает рецепт некоего блюда с перечислением ингредиентов. Надо сказать, приготовившие его мастера точны в своих обещаниях: потребитель найдет здесь и Noir, и Dark (хотя разница между этими дефинициями столь же тонка, как и разница между, продолжая кулинарные сравнения, орегано и базиликом), и, безусловно, Jazz, и все будет происходить, как и заявлено, Slow. Если вы ценитель таких блюд, то можете смело приступать к еде, то есть к прослушиванию: приготовлено все очень качественно и гурман получит истинное удовольствие.
ЕР из пяти композиций Noir & Jazz & Dark & Slow – дебютная работа коллектива под названием NeonNoOne. Не знаю, решат ли четверо музыкантов, собравшихся под этим названием, продолжать проект или он останется разовым сотрудничеством людей, которых объединил гитарист, пианист, клавишник и композитор Колин Зейн для записи сочиненной им музыки в студии своего давнишнего партнера Мартина Бизи в Бруклине. Пока будем надеяться, что продолжение последует. Хотя все участники квартета живут в Соединенных Штатах, «аборигенов» тут только двое: ударник Даниэл Миллер и саксофонист Элайя Шиффер. Двое других участников проекта представляют пост-советское пространство. Это душа проекта, Колин Зейн (он же Николай Зейников) и басист Дмитрий Ищенко. Все четверо – опытные музыканты, играющие самую разную музыку – от клезмера до фри джаза и пост-рока, и при этом не раз пересекавшиеся в различных проектах в нью-йоркской музыкальной тусовке.
Когда в январе 2020 года Нью-Йорк накрыл первый ковидный локдаун, запертому в четырех стенах Колину Зейну поневоле пришлось слушать много музыки. И так он открыл для себя дарк-джаз (другие названия – дарк эмбиент, нуар джаз, дум джаз – у критиков и журналистов богатая фантазия на разные ярлычки, обозначающие по сути одно и то же). Музыка легла на сердце, и, как рассказывает он сам в интервью It’s Psychedelic Baby Magazine, «… а поскольку я провел немало времени, сочиняя и играя в авангардных пост-роковых составах, атмосферичные текстуры и бэкграунд не стали для меня новинкой, мне просто нужно было добавить к ним элементы джаза. Потом я связался с лучшими из известных мне авангардных музыкантов, и мы записали Noir & Jazz & Dark & Slow.»
Первый блин (опять меня тянет на кулинарию!) явно не вышел комом. Все пять треков альбома слушаешь с неослабевающим интересом. И работа ритм-группы, и гитарные и фортепьянные пассажи лидера и игра саксофониста (особенно в Car Crash On Sunday) – все выглядит весьма достойно и стильно. Понятно, дарк-джаз уже давно не новость, но, похоже, NeonNoOne смогли привнести в эту стилистику что-то свое. Повторюсь, будем надеяться на «продолжение банкета».
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