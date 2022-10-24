Brian Landrus - Red List

И название альбома, и его обложка с фотографиями животных и текстом «Музыка, посвященная сохранению исчезающих видов» говорят сами за себя. Но ошибется тот, кто подумает, что Брайан Ландрус на своем одиннадцатом авторском альбоме решил просто поэксплуатировать беспроигрышную экологическую тему. С раннего детства этот уроженец штата Невада и нынешний обитатель Бруклина любит животных. Для Брайана это не абстрактная любовь. Вегетарианец с 12 лет и веган в настоящее время, он много лет тесно сотрудничает с организациями, занимающимися охраной природы и борьбой за сохранение редких видов. Все доходы от продажи альбома он передает организации Save the Elephants, защищающей будущее африканских слонов. Пятнадцать сочиненных им композиций альбома Red List посвящены тринадцати редким и исчезающим видам животных. Как пишет Ландрус в liner notes альбома, «Я исследую судьбу многих исчезающих видов на нашей планете. У меня разрывается сердце, оттого, что сейчас на Земле осталось только восемь вакит (это испанское название редчайшего эндемика – калифорнийской морской свиньи – Л.А.), 67 яванских носорогов и менее 850 горных горилл. Распространение информации об этой трагической глобальной ситуации – один из стимулов создания альбома.»
Важно, что столь острую тему поднимает музыкант яркий и талантливый. Собравший дипломы сразу нескольких престижных учебных заведений, включая Консерваторию Новой Англии в Бостоне, сам сегодня преподающий в Беркли, д-р Брайан Ландрус справедливо считается большим мастером игры на низкотоновых духовых инструментах: баритон-саксофоне, бас-кларнете, бас-саксофоне. Критики DownBeat называли его восходящей звездой по классу баритон-саксофона в 2015 году и по классу бас-кларнета в 2021 году. Ландрус – желанный партнер для многих звезд и работал он с огромным количеством ведущих мастеров современного джаза. Для работы над проектом Red List он собрал очень сильную команду партнеров, включая клавишника Джеффри Кизера, гитариста Нира Фелдера, басиста Ронни Плаксико и других. При этом отбор партнеров в данном случае был особым. Вот что по этому поводу говорит он сам: «Перед сессией я послал всем музыкантам названия композиций, сообщил, каким животным они посвящены, а также фотографии животных с информацией о каждом виде. Прежде, чем приступать к записи, мы говорили о каждом животном. Это было подлинно духовное общение, совершенно не похожее ни на одну мою прежнюю сессию звукозаписи.» И еще один фрагмент прямой речи: «Я просил их об очень интенсивной энергетике. Мне хотелось, чтобы это выглядело, как «сейчас или никогда». Вместо релаксации я стремился трансформировать опасность ситуации в нечто позитивное. Мой месседж был таков: «Давайте представим всю жестокость и критичность того, что происходит и попытаемся отразить это в музыке».
Высокий профессионализм музыкантов вкупе с такой «идеологической подготовкой» дал результат. Большой по объему звучания альбом дал возможность каждому сказать свое веское слово. В коротких пьесах-интерлюдиях Giant Panda и Mariana Dove Брайан Ландрус вдохновенно играет без аккомпанемента на бас-кларнете. Аналогичное сольное высказывание демонстрирует Лонни Плаксико на контрабасе в Only Eight. В Tigris баритон-саксофон Ландруса, альт-саксофон Джалила Шоу и гитара Фелдера столь выразительны, что, кажется, видишь нарисованный звуками портрет красивого и грозного зверя. Тяжеловесную грацию яванского носорога в другом анималистическом полотне Javan Rhino не менее эффектно передают Ландрус, Кизер и тромбонист Райан Кеберле. В The Distant Deeps лидер оперирует только флейтами, альтовой и басовой, а дополнительные краски к этой балладного плана пьесе добавляет голос Кори Кинг (она участвует и еще в двух треках).
О какой-то единой для всего альбома стилистике тут говорить не приходится. Музыкальный лексикон Ландруса не знает ограничений. Где-то вы услышите образчик модального джаза, где-то - интонации фанка или рок-музыки, еще в каких-то моментах вам будет казаться, что это чистый боп, а в Save the Elephants вы не сможете не опознать характерные звуки рэгги или даба. Честно говоря, эта пестрота мне подчас казалась даже чрезмерной. Что ж, в благородной борьбе, которую ведет Брайан Ландрус, все средства (музыкальные), видимо, хороши. Был бы эффект… Увы, глядя на то, что сегодня происходит в мире, боишься, что самое опасное животное на Земле вида homo sapiens того и гляди уничтожит всю планету вместе со всем живущим и произрастающим…
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