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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Longtoe - Le Banquet

Longtoe - Le Banquet

31.10.2022

Longtoe - Le Banquet

Джазовый привет из французской Канады. Секстет Longtoe работает в Монреале с 2019 года. Возглавляет этот ансамбль гитарист Николя Ланкто, а конфигурация секстета выглядит так: ровно половина музыкантов – мощная для этого состава духовая секция (два саксофона и труба), усеченная ритм-группа (контрабас и ударные, без пианиста) и сам лидер, основной композитор и аранжировщик, модератор, задающий тон всему коллективу и отвечающий за сбалансированность саунда. Ланкто и его коллеги позиционируют себя, как продолжатели традиций хард-бопа в сочетании с острыми добавками в виде регги, афробита и даба.

Правда, в новом альбоме Longtoe под названием Le Banquet с соответствующей не лишенной юмора обложкой «добавки», как мне показалось, остались в тени. Longtoe выступают в этой работе, как последовательные боперы с коллекцией из восьми композиций, в меру темповых, в меру лиричных, с очень приятными, хорошо «ложащимися на ухо» мелодическими линиями. Ровно в половине треков секстет превращается в септет за счет гостей-клавишников. Гитара Ланкто, как правило, открывает каждую пьесу небольшим интро, а затем на авансцену выходят саксофоны (Брошю-Пелетье и Люно) или труба (Хальфа). Особенно я отметил бы трубача Хишема Хальфу, чьи соло в Petit Pois и My Little Bird произвели очень приятное впечатление. Не знаю, совпадение это или нет, но и сами эти композиции мне показались самыми интересными. Первую из них Николя превратил в своеобразное рондо, закольцевав тему своими партиями в начале и в конце пьесы, а слушая вторую, трудно усидеть на месте под ее раскачивающийся ритм (вот он, отзвук рэгги?). К этим двум композициям в число личных фаворитов я добавил бы еще To You за ее эмоциональную лиричность. А в целом можно уверенно констатировать, что Ланкто и его партнерам есть что сказать, а у секстета немалый потенциал к развитию.

© 2022

8 tks / 43 mins

(Nicolas Lanctôt – g; Philippe Brochu-Pelletier – ts, bass cl, effects; Hichem Khalfa – tp; Patrice Luneau – as; Vincent Dessureault – b; William Javier-Machado – dr; with Olivier Salazar – keyb (tks 1,7); Gabriel Tibault – keyb (tks 5,8);)

Линк предоставил Nicolas Lanctôt

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
хард-боп


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