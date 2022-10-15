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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Keith O’Rourke - Imperfect Perfectionist

Keith O’Rourke - Imperfect Perfectionist

15.10.2022

Keith O’Rourke - Imperfect Perfectionist

Очередное джазовое путешествие по Канаде ведет нас в Калгари, крупнейший город провинции Альберта. Именно там живет и работает создатель альбома Imperfect Perfectionist саксофонист и композитор Кит О’Рурк. Он уроженец Альберты, получил образование, как академический саксофонист, но еще в годы учебы увлекся джазом. Долгое время Кит О’Рурк работал в Лондоне, крупнейшем европейском центре джаза, и играл там со многими видными европейскими и американскими мастерами. С 2008 года Кит окончательно вернулся в Калгари и активно работает здесь, как участник Prime Time Big Band, один из основателей Baritone Madness, а также с собственными комбо. Первый свой альбом в качестве лидера О’Рурк выпустил в 2017 году, его Sketches From The Road получил теплый прием у публики и критики. Новая работа Imperfect Perfectionist, как и первая, выходит на местном лейбле Chronograph Records.

Записал ее Кит в формате трио. Его коллегами по работе над альбомом стали басист Коди Хатчинсон, по совместительству шеф лейбла Chronograph Records, а также барабанщица канадско-ливанского происхождения Сана Кадура, она живет в Торонто, но выросла в Калгари, как и лидер трио. По словам О’Рурка «работать с этим минималистским ансамблем – одно удовольствие. Возникающее при таком составе звуковое пространство позволяет улучшить взаимодействие музыкантов и выявить истинную суть каждой композиции». Композиций же в альбоме одиннадцать. Семь из них сочинил сам Кит О’Рурк, а еще четыре – каверы. Если говорить о последних, то наибольшее впечатление на меня произвели Groovin’ High Диззи Гиллеспи и Little Sunflower Фредди Хаббарда. Не знаю, совпадение это или нет, но в обоих случаях авторы – знаменитые трубачи, а не саксофонисты. Но версии О’Рурка (он в этом альбоме работает с двумя типами саксофонов – тенор и сопрано) выглядят очень убедительно. И в своих композициях, и в каверах, Кит кладет в основу исполняемых тем внятный и эффектный грув, старый добрый свинг ощутим практически в каждом треке. О’Рурк комфортно чувствует себя в современном постбоповом мэйнстриме, а звучание его инструментов заставляет вспоминать Сонни Роллинса (на теноре) и Уэйна Шортера (на сопрано). Столь же убедителен он и в темповых пьесах, вроде The Hare, и в лиричных, балладного плана вещах, как Four Walls, на мой вкус, одна из вершин альбома. Не могу обойти вниманием и его партнеров. И басист, и барабанщица – на уровне своих задач, но особенно хорош Хатчинсон в композициях The Tortoise и The Optimist.

И последнее. Меня удивило, что делает на внутренних сторонах обложки альбома … хлеб? Тут и аппетитная целая буханка, и нарезанные пышные ломти. Оказывается, в период ковидного локдауна Кит увлекся собственноручной выпечкой хлеба. Средства от его продажи помогли ему собрать деньги на запись этого самого Imperfect Perfectionist. Была развернута весьма успешная кампания Bread for Jazz («Хлеб для джаза»), в результате которой и я, и наши читатели смогли открыть для себя первоклассного джазмена из Калгари.

© & (p) 2022 Chronograph Records

11 tks / 48 mins

(Keith O’Rourke – ts, ss; Kodi Hutchinson – b; Sanah Kadoura – dr;)

Линк предоставлен Scott Morin, Mascot Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Ливан
музыкальный стиль
мэйнстрим


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