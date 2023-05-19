Thermo - Birdlike

Обычно мы освещаем в наших «Обзорах» только свежие релизы. Альбом Birdlike от канадского ансамбля Thermo увидел свет в Торонто в ноябре 2022 года. Но мне захотелось сделать для этого релиза исключение. Не могу сказать, что альбом Birdlike несет в себе нечто революционное и необычное. Но музыканты так «вкусно», с такой позитивной энергией и любовью сыграли программу, состоящую преимущественно из старых и не очень старых стандартов, что альбом я слушал с большим удовольствием и, думаю, он не оставит равнодушными любителей того джаза, который сегодня впору называть традиционным. Ну, а теперь – по порядку.
Строго говоря, Thermo – это дуэт. Он состоит из гитариста Нэйтана Хилца и пианиста Майка Мэнни. Первый родом из провинции Новая Шотландия, но живет сейчас в Торонто. Второй, напротив, родился в Торонто, но живет сейчас в Оттаве. Оба люди опытные, не только давно играют джаз, но и преподают его основы. Объединиться в один коллектив музыкантам из разных городов «помог» ковид. Я взял слово «помог» в кавычки, но Нэйтан и Мэнни начали играть вместе с помощью Сети, когда оба в результате карантинных мероприятий вынуждены были большую часть времени проводить дома. А уж после локдауна можно было говорить и о живых выступлениях, и о записи альбома. В студию Нэйтан и Мэнни пригласили также басиста Нила Суэйнсона и ударника Моргана Чайлдса, образовав таким образом классический джазовый квартет: гитара плюс фортепьянное трио.
В программу из десяти треков вошли произведения Уэйна Шортера (This Is For Albert), Фредди Хаббарда (Birdlike), Веса Монтгомери (Leila), Хорэса Силвера (Virgo), а также пьесы от дуэта хитмэйкеров Хоуги Кармайкл – Джонни Мерсер (Skylark) и чисто мерсеровский Tangerine. По одной композиции написали для этой программы и сами участники Thermo. Хилц сочинил Fountain Scenery, а Мэнни - Betty’s Buns. Надо сказать, что по своему духу обе авторские пьесы очень органично вписались в программу. Этот тот самый straight-ahead jazz, который порой может кому-то показаться скучноватым, а может заиграть новыми яркими красками – как в данном случае.
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