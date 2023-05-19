Thermo - Birdlike

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Thermo - Birdlike

Thermo - Birdlike

19.05.2023

Thermo - Birdlike

Обычно мы освещаем в наших «Обзорах» только свежие релизы. Альбом Birdlike от канадского ансамбля Thermo увидел свет в Торонто в ноябре 2022 года. Но мне захотелось сделать для этого релиза исключение. Не могу сказать, что альбом Birdlike несет в себе нечто революционное и необычное. Но музыканты так «вкусно», с такой позитивной энергией и любовью сыграли программу, состоящую преимущественно из старых и не очень старых стандартов, что альбом я слушал с большим удовольствием и, думаю, он не оставит равнодушными любителей того джаза, который сегодня впору называть традиционным. Ну, а теперь – по порядку.

Строго говоря, Thermo – это дуэт. Он состоит из гитариста Нэйтана Хилца и пианиста Майка Мэнни. Первый родом из провинции Новая Шотландия, но живет сейчас в Торонто. Второй, напротив, родился в Торонто, но живет сейчас в Оттаве. Оба люди опытные, не только давно играют джаз, но и преподают его основы. Объединиться в один коллектив музыкантам из разных городов «помог» ковид. Я взял слово «помог» в кавычки, но Нэйтан и Мэнни начали играть вместе с помощью Сети, когда оба в результате карантинных мероприятий вынуждены были большую часть времени проводить дома. А уж после локдауна можно было говорить и о живых выступлениях, и о записи альбома. В студию Нэйтан и Мэнни пригласили также басиста Нила Суэйнсона и ударника Моргана Чайлдса, образовав таким образом классический джазовый квартет: гитара плюс фортепьянное трио.

В программу из десяти треков вошли произведения Уэйна Шортера (This Is For Albert), Фредди Хаббарда (Birdlike), Веса Монтгомери (Leila), Хорэса Силвера (Virgo), а также пьесы от дуэта хитмэйкеров Хоуги Кармайкл – Джонни Мерсер (Skylark) и чисто мерсеровский Tangerine. По одной композиции написали для этой программы и сами участники Thermo. Хилц сочинил Fountain Scenery, а Мэнни - Betty’s Buns. Надо сказать, что по своему духу обе авторские пьесы очень органично вписались в программу. Этот тот самый straight-ahead jazz, который порой может кому-то показаться скучноватым, а может заиграть новыми яркими красками – как в данном случае.

© & (p) 2022 G-B Records

10 tks / 55 mins

(Nathan Hiltz – g; Mike Manny – p; with Neil Swainson – b; Morgan Childs – dr;)

Линк предоставлен Thermo

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Eubanks-Evans-Experience - EEE
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, фанк
Два маститых джазмена, два выходца из Филадельфии, гитарист Кевин Юбенкс и пианист Оррин Эванс решили создать дуэт и записали альбом, получивший эффектно выглядящее по-английски название – EEE, то есть просто аббревиатура от полного названия дуэта ...
подробнее
19.02.2022
Evening Sky - + 1: Tish Adams
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: кроссовер
Добро пожаловать в Новую Англию! На сей раз новый релиз отправляет нас в самый маленький американский штат Род-Айленд и знакомит с музыкантами, достаточно известными на локальной сцене – ансамблем Evening Sky из города Провиденс. Ансамбль это ...
подробнее
24.07.2022
Fabian Willmann Trio - Balance
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, Дания
  • музыкальный стиль: кул, современный джаз
Немецкий саксофонист Фабиан Вильман может быть знаком нашим постоянным читателям по записям с ансамблями Minua, Monoglot и Hila Puntur, которые освещал наш сайт. Все эти интернациональные коллективы объединяет место их рождения – швейцарский город ...
подробнее
02.04.2022
Fabrizio Piepoli - Maresia
  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
Пару лет назад Джузеппе Бортоне и его агентство Zero Nove Nove уже представляли для наших читателей творчество певицы с юга Италии, из Апулии, Марии Мазотты (альбом Amoreamaro). Сегодня – новый гость от Джузеппе и тоже из Апулии: певец, композитор и ...
подробнее
07.10.2022
Fair Wind Pleases - Live at the Babooinumfest #17
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: прог-рок
В отличие от самой давней группы петербуржца Ивана Розмаинского Roz Vitalis его другой проект Fair Wind Pleases сравнительно молод. И хотя Fair Wind Pleases существует только с начала 2020 года, представляемый сегодня альбом – уже четвертый в ...
подробнее
19.09.2022
Fantastic Swimmers - Bonaventura
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Беларусь, Польша
  • музыкальный стиль: авангард, академическая музыка
2 февраля 2022 года в варшавской студии Quality Studio ансамбль Fantastic Swimmers принял дистанционное участие в фестивале Новой Музыки ECLAT, ежегодно проходящем в Штуттгарте. Исполненная в тот день программа через несколько месяцев превратилась в ...
подробнее
16.05.2022
Ferenc Nemeth - UnStandard
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Италия, США, Швеция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Венгерский барабанщик и композитор Ференц Немет уже почти двадцать лет (с 2003 года) живет и работает в Нью-Йорке и за эти годы смог выстроить весьма успешную карьеру на главной джазовой сцене мира. Уж если пресса производит его в наследники Арта ...
подробнее
09.09.2022
Francisco Slepoy - Retratos
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина
  • музыкальный стиль: современный джаз
Retratos – седьмой по счету альбом в дискографии аргентинского гитариста Франсиско Слипого, а для нашего сайта – первая встреча с его творчеством. Слипой – известный не только у себя в стране джазовый музыкант из Буэнос-Айреса, ряд его работ ...
подробнее
09.05.2022
Franck Biyong - Kunde
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Камерун, Франция
  • музыкальный стиль: прог-рок
Пятая для меня встреча с творчеством камерунского музыканта и композитора Фрэнка Бийонга. Все обзоры предыдущих его работ можно найти на нашем сайте, воспользовавшись окошком «поиск» на титульной странице. И я даже рекомендовал бы это сделать. ...
подробнее
22.10.2022
Frank Paul Schubert / Kazuhisa Uchihashi / Klaus Kugel - Black Holes Are Hard To Find
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, Япония
  • музыкальный стиль: авангард
Изданный в самом конце 2022 года альбом Black Holes Are Hard To Find Франк Пауль Шуберт, Казухиса Учихаши и Клаус Кугель записали в сентябре 2021 года в Берлине, а в апреле 2022 года трио Шуберт / Учихаши / Кугель впервые появилось перед зрителями ...
подробнее
31.01.2023
Fred Hersch - Breath By Breath
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: третье течение
Не могу удержаться от эффектной характеристики американского пианиста и композитора Фреда Херша, данной ему джазовым пианистом более молодого поколения Джейсоном Мораном и попавшей даже в «Википедию»: «Фред за фортепьяно – это словно ЛеБрон Джеймс ...
подробнее
28.03.2022
Free Radicals - White Power Outage Volume 2
  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, ЮАР
  • музыкальный стиль: кроссовер
Вот и новая встреча со «Свободными радикалами» из Хьюстона, Техас. Free Radicals – это не просто музыкальный ансамбль, это социально-политико-музыкальный коллектив, и каждая составляющая в этом странном определении важна. Основан этот коллектив еще ...
подробнее
02.05.2022
© 2012-2023 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com