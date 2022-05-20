Daniel Carter and The Telepathic Band - Telepatica

Пресс-релиз от лейбла 577 Records не зря называет The Telepathic Band хоум-бэндом независимой компании звукозаписи из нью-йоркского Бруклина, работающей преимущественно в сфере авангарда и импровизационной музыки. Имена участников этого коллектива во главе с легендарным Дэниэлом Картером в каталоге лейбла встречаются очень часто. Да и как может быть иначе, если Картер – это главная звезда 577 Records, а осевший в Нью-Йорке итальянский барабанщик Федерико Уги – один из основателей лейбла. Что же касается непосредственно The Telepathic Band, то представляемый альбом – уже пятый в дискографии коллектива (естественно, все его работы выходят под логотипом 577 Records).
Помимо упомянутых выше Картера и Уги в состав группы входят еще трое музыкантов. Пианист и клавишник Мэттью Путмен – это человек ренессансных талантов. Прежде всего – это большой и успешный ученый в сфере нанотехнологий. Но кроме того Мэттью еще и кинопродюсер, поэт и известный джазовый музыкант и композитор. Помимо The Telepathic Band он работал и с такими людьми, как Орнетт Колумен и Виджай Айер. Басист Хиллард Грин – опытнейший мастер фри-джаза и импровизационной музыки, второй по старшинству в коллективе после Картера: в этом году ему исполнилось 64 года. Напротив, молодой уроженец Техаса, кларнетист Патрик Холмс считается восходящей звездой креативной музыки. Что же до названия коллектива и близкого к нему названия нового альбома, то они достаточно прозрачны: взаимопонимание этих мастеров высокого уровня, давно играющих вместе, действительно происходит на телепатическом уровне.
Telepatica убеждает в этом еще раз. Альбом этот был записан в декабре 2018 года на организованном лейблом в Бруклине фестивале Forward Festival. В сорокаминутный альбом вошло четыре объемные импровизационные композиции, предоставившие каждому из музыкантов широчайшие возможности для демонстрации своих сольных талантов и умения рождать непосредственно во время выступления оригинальные и интересные сочинения. Описывать, как это выглядит, я не стану – это надо слышать и, если вам близка музыка такого рода, то огромное эстетическое удовольствие Дэниэл Картер и компания гарантируют.
© & (p) 2022 577 Records
4 tks / 40 mins
(Daniel Carter – saxes, cl, tp; Patrick Holmes – cl; Matthew Putman – p, Rhodes; Hilliard Greene – b; Federico Ughi – dr;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН