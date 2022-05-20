Daniel Carter and The Telepathic Band - Telepatica

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Daniel Carter and The Telepathic Band - Telepatica

Daniel Carter and The Telepathic Band - Telepatica

20.05.2022

Daniel Carter and The Telepathic Band - Telepatica
Пресс-релиз от лейбла 577 Records не зря называет The Telepathic Band хоум-бэндом независимой компании звукозаписи из нью-йоркского Бруклина, работающей преимущественно в сфере авангарда и импровизационной музыки. Имена участников этого коллектива во главе с легендарным Дэниэлом Картером в каталоге лейбла встречаются очень часто. Да и как может быть иначе, если Картер – это главная звезда 577 Records, а осевший в Нью-Йорке итальянский барабанщик Федерико Уги – один из основателей лейбла. Что же касается непосредственно The Telepathic Band, то представляемый альбом – уже пятый в дискографии коллектива (естественно, все его работы выходят под логотипом 577 Records).

Помимо упомянутых выше Картера и Уги в состав группы входят еще трое музыкантов. Пианист и клавишник Мэттью Путмен – это человек ренессансных талантов. Прежде всего – это большой и успешный ученый в сфере нанотехнологий. Но кроме того Мэттью еще и кинопродюсер, поэт и известный джазовый музыкант и композитор. Помимо The Telepathic Band он работал и с такими людьми, как Орнетт Колумен и Виджай Айер. Басист Хиллард Грин – опытнейший мастер фри-джаза и импровизационной музыки, второй по старшинству в коллективе после Картера: в этом году ему исполнилось 64 года. Напротив, молодой уроженец Техаса, кларнетист Патрик Холмс считается восходящей звездой креативной музыки. Что же до названия коллектива и близкого к нему названия нового альбома, то они достаточно прозрачны: взаимопонимание этих мастеров высокого уровня, давно играющих вместе, действительно происходит на телепатическом уровне.

Telepatica убеждает в этом еще раз. Альбом этот был записан в декабре 2018 года на организованном лейблом в Бруклине фестивале Forward Festival. В сорокаминутный альбом вошло четыре объемные импровизационные композиции, предоставившие каждому из музыкантов широчайшие возможности для демонстрации своих сольных талантов и умения рождать непосредственно во время выступления оригинальные и интересные сочинения. Описывать, как это выглядит, я не стану – это надо слышать и, если вам близка музыка такого рода, то огромное эстетическое удовольствие Дэниэл Картер и компания гарантируют.

© & (p) 2022 577 Records

4 tks / 40 mins

(Daniel Carter – saxes, cl, tp; Patrick Holmes – cl; Matthew Putman – p, Rhodes; Hilliard Greene – b; Federico Ughi – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, США
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Fabian Willmann Trio - Balance

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, Дания
  • музыкальный стиль: кул, современный джаз
Немецкий саксофонист Фабиан Вильман может быть знаком нашим постоянным читателям по записям с ансамблями Minua, Monoglot и Hila Puntur, которые освещал наш сайт. Все эти интернациональные коллективы объединяет место их рождения – ...
подробнее
02.04.2022

Fantastic Swimmers - Bonaventura

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Беларусь, Польша
  • музыкальный стиль: авангард, академическая музыка
2 февраля 2022 года в варшавской студии Quality Studio ансамбль Fantastic Swimmers принял дистанционное участие в фестивале Новой Музыки ECLAT, ежегодно проходящем в Штуттгарте. Исполненная в тот день программа через несколько месяцев ...
подробнее
16.05.2022

Francisco Slepoy - Retratos

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина
  • музыкальный стиль: современный джаз
Retratos – седьмой по счету альбом в дискографии аргентинского гитариста Франсиско Слипого, а для нашего сайта – первая встреча с его творчеством. Слипой – известный не только у себя в стране джазовый музыкант из Буэнос-Айреса, ряд его ...
подробнее
09.05.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com