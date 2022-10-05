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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Jeremy Rose & The Earshift Orchestra Featuring Simon Barker and Chloe Kim - Disruption! The Voice of Drums

Jeremy Rose & The Earshift Orchestra Featuring Simon Barker and Chloe Kim - Disruption! The Voice of Drums

05.10.2022

Jeremy Rose & The Earshift Orchestra Featuring Simon Barker and Chloe Kim - Disruption! The Voice of Drums

Джереми Роуз – весьма заметная фигура на сцене джазовой и импровизационной музыки в Австралии. Саксофонист и композитор, он является участником целого ряда проектов на родине, гастролировал по Австралии и Европе с такими музыкантами, как Лайонел Люке и Курт Розенвинкель. Уроженец Сиднея, он руководит джазовым фестивалем в своем родном городе, а в 2009 году основал еще и успешно развивающийся лейбл Earshift Music. Роуз руководит также электро-акустическим ансамблем The Earshift Orchestra, с которым он подготовил программу Disruption! The Voice of Drums с участием крупнейших австралийских мастеров ударных Саймоном Баркером и Хлоей Ким. Она впервые была показана на фестивале в Сиднее в 2021 году, а ныне Earshift Music издал одноименный альбом.

Прежде, чем перейти непосредственно к этому релизу, необходимо сказать несколько слов про Саймона Баркера и Хлою Ким, тем более, что именно они, вместе с Роузом, являются авторами музыки, звучащей в этой программе. Баркер – не просто ударник, он, если хотите, исследователь и даже философ, изучающий особенности воздействия ритмов на организм человека. Бэйкер рос, изучая искусство Билли Кобэма и Стива Гэдда, Элвина Джонса и Джека ДеДжонетта. В 2001 году он отправился в Корею и изучал там традиционную музыку для ударных, роль ударных в ритуалах и обрядах. Позже столь же внимательно он исследовал и музыку автохтонного населения Австралии. Хлоя Ким, уроженка Кореи, напротив, росла на местной традиционной музыке, а джазом увлеклась после переезда в Австралию в 2012 году и в период учебы в консерватории в Сиднее. Сегодня и Баркер, и Ким – признанные авторитеты в музыке для ударных инструментов. Результат их сотрудничества с Роузом и его коллективом представляет немалый интерес.

Первая же композиция альбома Chant 12 for Pacific Islands – это настоящий парад ритмов, проходящий под гимническое звучание духовых (сам Роуз и трубач Томас Авгеникос) и легкую подкраску ритмических рисунков синтезатором Бена Кэйри. Road to Body, также совместное сочинение Роуза и Баркера, начинается с саксофонного интро Роуза, но затем авансцену занимают ударные и в дальнейшем нерв пьесы держит контрапункт между звучанием ударных и остального ансамбля. Настоящий апофеоз ударных – это традиционная корейская тема O,Yeok, Chil-Chae в совместной аранжировке Ким и Баркера. А вот потом, после короткой Interlude, музыканты демонстрируют острый энергичный фанк-джаз, где хороши и духовая, и ритм-секция. Нашлось в программе место и нескольким пьесам, условно говоря, психоделического характера. К ним я бы отнес две вещи, созданные в содружестве Роуза и Ким: Appear To Be (с интересным интро гитары и синтезатора) и Wave Sad, Weave Slow. Гитаристка Хиллари Геддес понравилась мне и в Here Again, где очень уместен оказался дисторшн-звук ее инструмента. Что же касается бэнд-лидера, то его бенефисом я назвал бы единственную композицию, сочиненную Джереми без соавторов: в Hold Tight он играет на теноре выше всяких похвал. В целом же Disruption! The Voice of Drums можно охарактеризовать, как интересную и разнообразную работу, которая наверняка украсит каталог Earshift Music.

© & (p) 2022 Earshift Music

11 tks / 61 mins

(Jeremy Rose – ts, bass cl; Simon Barker, Chloe Kim – dr; Ben Carey - modular synth; Jacques Emery – b; Hilary Geddes – g; Novak Manojlovic – p, keyb; Thomas Avgenicos – tp;)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Корея
музыкальный стиль
современный джаз


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