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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Khiyo - Bondona

Khiyo - Bondona

17.06.2022

Khiyo - Bondona
Тысячи незримых нитей до сих пор связывают Великобританию с бывшей жемчужиной короны Британской империи – Индией, Индией в широком смысле слова: ведь сегодня на территории бывшей Британской Индии располагаются три государства – Индия, Пакистан и Бангладеш. В мультикультурном Лондоне и в других крупных городах бывшей метрополии живут тысячи выходцев из этих стран и их потомки. В сфере культуры и, в частности, музыки, эти связи порой дают экзотические и весьма интересные плоды.

Ансамбль Khiyo возник в 2007 году в Лондоне. Его основатели – вокалистка Сохини Алам, уроженка Лондона из семьи выходцев из Бангладеш, потомственная певица в третьем поколении и мультиинструменталист, гитарист по преимуществу Оливер Уикс, выпускник Королевской Академии музыки, талантливый композитор, автор саундтреков, работавший в свое время с Элтоном Джоном и … с определенных пор человек, влюбленный в бенгальскую культуру. Через какое-то время к этому дуэту присоединился басист Бен Хартленд, а ныне в основной состав Khiyo входят также ударник Дэвид Инджемелс, таблист Хасан Мохиэддин и скрипачка Флора Курзон. Впрочем, третий в своей истории альбом Bondona коллектив записывал с большим числом гостей, среди которых духовики, исполнители на национальных инструментах Индостана и струнный квартет имени Лигети.

Bondona в переводе означает посвящение, дань уважения чему-либо. В случае Khiyo тут все ясно: прежде всего это дань уважения бенгальской культуре. Правда, как говорит Сохини Алам, «наша музыка представляет собой культуру Khiyo. Мы уважаем традицию, но добавляем себя к наследию предков». И это действительно так. Уже стартовая композиция альбома Aajke Shaadi, традиционная свадебная песня, выглядит типично роковым, жестким по ритму номером, хотя и с ориентальным колоритом. В других вещах альбома (всего в нем 14 треков) соотношение бенгальской основы и элементов рока, джаза и других музыкальных направлений может меняться, но это всегда музыка, которая и традиционна и современна вместе – отделить эти компоненты музыки Khiyo сложно, да и не нужно. Кстати, Aajke Shaadi написал знаменитый бенгальский поэт Кази Насрул Ислам. В альбоме есть песни других бенгальских авторов, но больше всего произведений именно Насрул Ислама. Другой большой блок композиций – это собственные песни Сохини Алам и Оливера Уикса, как правило, на тексты Лизы Гази, актрисы, поэтессы и драматурга из Бангладеш, живущей в Лондоне. Темы этих песен – обычная жизнь обычных людей с их бедами и радостями, которые одинаково важны для обитателей и Лондона, и Дакки.

© & (p) 2022 ARC Music

14 tks / 54 mins

(Sohini Alam – voc, handclaps (1), bells (3); Oliver Weeks – el.g (1, 4, 6, 9), handclaps (1), p (7, 8), vi (9, 11), ac.g (all tracks, except 1, 4, 6, 9); Ben Heartland – el.b (1, 4, 12), handclaps (1), fretless b(14), double b (all tracks, except 1, 4, 10, 13, 14); David Ingamells - dr(all tracks, except 3, 5, 10, 11, 13), triangle (14), shaker (14); Hassan Mohyeddin - tabla (all tracks, except 2, 8, 10, 12, 13), shaker (1), handclaps (1); Flora Curzon - vi (4, 5, 6, 7, 8, 9, 14); with Rohini Alam, Tahseen Jannat, Aanon Siddiqua -Backing vocals (1); Himanish Goswami - khol (8, 10), ektara (10); Nazrul Islam - mondira (11, 12), dhol (12); Zami Jalil - Viola (4, 6, 7, 9), vi (4, 6, 9); Tamar Osborn – ts, bars (1); Sophie Rivlin - cello (4, 6, 8, 14); Justin Thurgur - tb (1, 7, 14); Nick Walters – tp (1); The Ligeti Quartet - Mandhira de Saram, Patrick Dawkins - vi (13); Richard Jones - viola (5, 8, 9, 13, 14); Valerie Welbanks - cello (4, 5, 7, 9, 13);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бангладеш, Великобритания
музыкальный стиль
индийская музыка


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