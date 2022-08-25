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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Jim McNeely / Frankfurt Radio Big Band feat. Chris Potter - Rituals

Jim McNeely / Frankfurt Radio Big Band feat. Chris Potter - Rituals

25.08.2022

Jim McNeely / Frankfurt Radio Big Band feat. Chris Potter - Rituals

29 мая 1913 года в Париже с треском провалилась премьера балета «Весна священная» на музыку Игоря Стравинского, с хореографией Вацлава Нижинского и декорациями Николая Рериха. Зрители «Театра на Елисейских полях» не приняли вызывающую новизну этого произведения. Через какое-то время Игорь Стравинский станет всемирно признанным классиком музыки ХХ века, оказавшим огромное влияние на ее развитие, а «Весна священная» справедливо займет место в списке его самых известных сочинений. Сто лет спустя, в 2013 году, Старая Опера во Франкфурте, проводя фестиваль музыки Стравинского, заказала известному американскому пианисту и композитору Джиму МакНили, возглавлявшему с 2011 года HR Big Band (Биг-бэнд Гессенского радио), сочинение, которое бы представляло не просто переложение музыки Стравинского для джазового большого состава, а было бы оригинальным, но в духе тональных и ритмических особенностей «Весны Священной». В качестве основного солиста предполагался не менее известный американец, саксофонист Ерис Поттер. Выступление на фестивале принесло не только успех, но и большое удовлетворение музыкантам при работе с таким интересным материалом. Они решили сделать студийную запись, что и произошло в феврале 2015 года в одной из студий Франкфурта.

Именно она превратилась в 2022 году под логотипом Double Moon Records в альбом Rituals. Из десяти треков альбома шесть представляют собой фантазию МакНили на тему «Весны священной». Надо сказать, в джазе уже были попытки заставить Стравинского заговорить языком джаза: «Весну священную» интерпретировали The Bad Plus, а еще раньше, в 1970 году, японец Такеши Иномата. Но МакНили сделал нечто противоположное: он заставил джазовый биг-бэнд заговорить языком Стравинского, и в этом ему со всей мощью своего таланта помог Крис Поттер. Оба они, да и весь коллектив HR Big Band (на диске он представлен, как Frankfurt Radio Big Band ) с этой задачей справились великолепно. Трибьют великому русскому композитору удался, и альбом, думаю, с удовольствием будут слушать и поклонники джаза, и поклонники академической музыки, не говоря уже о персональных фэнах Криса Поттера. Для них альбомом припасен приятный сюрприз: вторая его часть, не связанная со Стравинским, - это четыре композиции самого Поттера с его альбомов 2001, 2006 и 2013 годов в аранжировке МакНили для биг-бэндового исполнения. Эта часть альбома также заслуживает самых высоких оценок, особенно, на мой вкус, пьеса The Wheel. Одно для меня осталось непонятным: почему эта интереснейшая запись так долго ждала своего издания – целых семь лет! Что ж, лучше позже, чем никогда…

© & (p) 2022 Double Moon Records

10 tks / 69 mins

(Jim McNeely - arr, cond; Chris Potter – ts; Heinz-Dieter Sauerborn - as, ss, ts, fl, cl, picc (solo tr 8); Oliver Leicht - as, ss, ts, fl, cl, picc; Tony Lakatos - ts, fl (solo tr 7); Steffen Weber - ts, ss, bars, fl, cl (solo tr 7); Rainer Heute - bars, bass cl; Frank Wellert, Thomas Vogel, Martin Auer - tp, flg; Axel Schlosser - tp, flg (solo tr 9); Günter Bollmann, Peter Feil, Christian Jaksjö – tb; Manfred Honetschläger – bass tb; Peter Reiter – p; Martin Scales – g; Thomas Heidepriem – b; Jean Paul Höchstädter - dr; Track 1, add: Christine Chapman – French horn; Miroslava Stareychinska – harp; Claus Kiesselbach – perc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
академическая музыка, современный джаз


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