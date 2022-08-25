Jim McNeely / Frankfurt Radio Big Band feat. Chris Potter - Rituals
25.08.2022
29 мая 1913 года в Париже с треском провалилась премьера балета «Весна священная» на музыку Игоря Стравинского, с хореографией Вацлава Нижинского и декорациями Николая Рериха. Зрители «Театра на Елисейских полях» не приняли вызывающую новизну этого произведения. Через какое-то время Игорь Стравинский станет всемирно признанным классиком музыки ХХ века, оказавшим огромное влияние на ее развитие, а «Весна священная» справедливо займет место в списке его самых известных сочинений. Сто лет спустя, в 2013 году, Старая Опера во Франкфурте, проводя фестиваль музыки Стравинского, заказала известному американскому пианисту и композитору Джиму МакНили, возглавлявшему с 2011 года HR Big Band (Биг-бэнд Гессенского радио), сочинение, которое бы представляло не просто переложение музыки Стравинского для джазового большого состава, а было бы оригинальным, но в духе тональных и ритмических особенностей «Весны Священной». В качестве основного солиста предполагался не менее известный американец, саксофонист Ерис Поттер. Выступление на фестивале принесло не только успех, но и большое удовлетворение музыкантам при работе с таким интересным материалом. Они решили сделать студийную запись, что и произошло в феврале 2015 года в одной из студий Франкфурта.
Именно она превратилась в 2022 году под логотипом Double Moon Records в альбом Rituals. Из десяти треков альбома шесть представляют собой фантазию МакНили на тему «Весны священной». Надо сказать, в джазе уже были попытки заставить Стравинского заговорить языком джаза: «Весну священную» интерпретировали The Bad Plus, а еще раньше, в 1970 году, японец Такеши Иномата. Но МакНили сделал нечто противоположное: он заставил джазовый биг-бэнд заговорить языком Стравинского, и в этом ему со всей мощью своего таланта помог Крис Поттер. Оба они, да и весь коллектив HR Big Band (на диске он представлен, как Frankfurt Radio Big Band ) с этой задачей справились великолепно. Трибьют великому русскому композитору удался, и альбом, думаю, с удовольствием будут слушать и поклонники джаза, и поклонники академической музыки, не говоря уже о персональных фэнах Криса Поттера. Для них альбомом припасен приятный сюрприз: вторая его часть, не связанная со Стравинским, - это четыре композиции самого Поттера с его альбомов 2001, 2006 и 2013 годов в аранжировке МакНили для биг-бэндового исполнения. Эта часть альбома также заслуживает самых высоких оценок, особенно, на мой вкус, пьеса The Wheel. Одно для меня осталось непонятным: почему эта интереснейшая запись так долго ждала своего издания – целых семь лет! Что ж, лучше позже, чем никогда…
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