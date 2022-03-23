Low Kick Collective - Kafka

Немало вех-альбомов минуло со времен моей первой встречи с музыкой петербургской группы Low Kick Collective. Состоялась она в 2017 году на втором альбоме, обозначенном римской цифрой II. И вот, пять лет спустя, лидер группы, саксофонист Антон Рязанов, прислал на jazzquad.ru линк к новейшей работе Low Kick Collective под названием Kafka. Не знаю, сколько было метаморфоз состава за эти пять лет, но теперь Low Kick Collective представляет собой квартет, в котором Антон, мультиинструменталист в альбоме II, сейчас играет только на своем основном инструменте – тенор-саксофоне, ассистирует ему ритм-группа контрабас – ударные (Кирилл Секержицкий – Игорь Бородин), а за электронные краски в палитре отвечает синтезаторщик Николай Петров.
Опять-таки, не могу ничего сказать о том, как эволюционировала от альбома к альбому за эти годы музыка группы, но разница между тем, что я слышал раньше и что услышал теперь – очевидна. В 2017 году Low Kick Collective играл типичный дарк-джаз, в нынешнем альбоме от былой мрачной атмосферы не осталось и следа, если не считать таковым регулярный ритм и невысокий темп исполнения практически во всех пьесах. В композиции Supernovа, где тенор-сакс Назарова забирается в не очень характерные для него высоты, мне даже почудился некий оттенок, страшно сказать, если оставаться в категориях дарк-джаза, - лиричности! В целом же Kafka – компактный, очень ровный по качеству музыки альбом современного джаза с тенор-саксом на авансцене, отлично взаимодействующей с ним ритм-группой (тут особо выделю работу Секержицкого в Relapse
и в титульной пьесе) и не очень обязательным, на мой вкус, синтезаторным фоном (разве что в стартовой пьесе Escalation
он показался мне достаточно органичным). Самой интересной для себя пьесой в программе назову Blue Lips
, где Назаров особенно эффектен. Трудно сказать, что в этой программе было сочинено заранее, а что было сымпровизировано непосредственно в студии, но мне кажется, что Low Kick Collective нашел здесь тот вариант джаза, который может понравиться людям с самыми разными вкусами.
Почему Kafka? Сами музыканты в социальных сетях характеризуют альбом так: «Альбом Kafka это размышление во время прогулки по урбанистическим пустошам внутри мокрого тумана. Ландшафт пронизанный опасностью, но вместе с тем уютом обреченности. Успокоение после катарсиса. После надежд и большого рывка к свободе духа, во время которого нога не ступила на улетающее облако Лучшего Будущего. Прогулка смирения и принятия великого дара - всей оставшейся жизни.» Можете рассматривать эту цитату, как своеобразный компас для странствий по пьесам альбома. Если хотите. Я же слушал этот альбом в дни, когда на украинской земле льются потоки крови, и название альбома именем знаменитого пражского писателя, которого абсурд и ужас внешнего мира пугал даже в мирные дни, показалось мне на редкость уместным именно сегодня, хотя питерские музыканты, работая над альбомом, разумеется, не знали, как прозвучит это название в нынешние времена…
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6 tks / 29 mins
(Антон Рязанов - тенор-саксофон; Кирилл Секержицкий – контрабас; Игорь Бородин – барабаны; Николай Петров – синтезаторы;)
Линк предоставил Антон Рязанов
Леонид АУСКЕРН