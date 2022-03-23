Low Kick Collective - Kafka

Пианистка из Нью-Йорка Кэрол Либовиц неоднократно гостила на нашем сайте со своими альбомами, причем разными – тут были и дуэтные проекты (чаще всего), и трио, и квартеты (с проектом To Be Continued). Объединяла их стилистика: получившая ...