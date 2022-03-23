Low Kick Collective - Kafka

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Low Kick Collective - Kafka

23.03.2022

Low Kick Collective - Kafka
Немало вех-альбомов минуло со времен моей первой встречи с музыкой петербургской группы Low Kick Collective. Состоялась она в 2017 году на втором альбоме, обозначенном римской цифрой II. И вот, пять лет спустя, лидер группы, саксофонист Антон Рязанов, прислал на jazzquad.ru линк к новейшей работе Low Kick Collective под названием Kafka. Не знаю, сколько было метаморфоз состава за эти пять лет, но теперь Low Kick Collective представляет собой квартет, в котором Антон, мультиинструменталист в альбоме II, сейчас играет только на своем основном инструменте – тенор-саксофоне, ассистирует ему ритм-группа контрабас – ударные (Кирилл Секержицкий – Игорь Бородин), а за электронные краски в палитре отвечает синтезаторщик Николай Петров.

Опять-таки, не могу ничего сказать о том, как эволюционировала от альбома к альбому за эти годы музыка группы, но разница между тем, что я слышал раньше и что услышал теперь – очевидна. В 2017 году Low Kick Collective играл типичный дарк-джаз, в нынешнем альбоме от былой мрачной атмосферы не осталось и следа, если не считать таковым регулярный ритм и невысокий темп исполнения практически во всех пьесах. В композиции Supernovа, где тенор-сакс Назарова забирается в не очень характерные для него высоты, мне даже почудился некий оттенок, страшно сказать, если оставаться в категориях дарк-джаза, - лиричности! В целом же Kafka – компактный, очень ровный по качеству музыки альбом современного джаза с тенор-саксом на авансцене, отлично взаимодействующей с ним ритм-группой (тут особо выделю работу Секержицкого в Relapse и в титульной пьесе) и не очень обязательным, на мой вкус, синтезаторным фоном (разве что в стартовой пьесе Escalation он показался мне достаточно органичным). Самой интересной для себя пьесой в программе назову Blue Lips, где Назаров особенно эффектен. Трудно сказать, что в этой программе было сочинено заранее, а что было сымпровизировано непосредственно в студии, но мне кажется, что Low Kick Collective нашел здесь тот вариант джаза, который может понравиться людям с самыми разными вкусами.

Почему Kafka? Сами музыканты в социальных сетях характеризуют альбом так: «Альбом Kafka это размышление во время прогулки по урбанистическим пустошам внутри мокрого тумана. Ландшафт пронизанный опасностью, но вместе с тем уютом обреченности. Успокоение после катарсиса. После надежд и большого рывка к свободе духа, во время которого нога не ступила на улетающее облако Лучшего Будущего. Прогулка смирения и принятия великого дара - всей оставшейся жизни.» Можете рассматривать эту цитату, как своеобразный компас для странствий по пьесам альбома. Если хотите. Я же слушал этот альбом в дни, когда на украинской земле льются потоки крови, и название альбома именем знаменитого пражского писателя, которого абсурд и ужас внешнего мира пугал даже в мирные дни, показалось мне на редкость уместным именно сегодня, хотя питерские музыканты, работая над альбомом, разумеется, не знали, как прозвучит это название в нынешние времена…

© & (p) 2022

6 tks / 29 mins

(Антон Рязанов - тенор-саксофон; Кирилл Секержицкий – контрабас; Игорь Бородин – барабаны; Николай Петров – синтезаторы;)

Линк предоставил Антон Рязанов

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

In Real Time - Blue Shift

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Пианистка из Нью-Йорка Кэрол Либовиц неоднократно гостила на нашем сайте со своими альбомами, причем разными – тут были и дуэтные проекты (чаще всего), и трио, и квартеты (с проектом To Be Continued). Объединяла их стилистика: получившая ...
подробнее
20.02.2022

Jo Harrop - The Heart Wants

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
The Heart Wants, второй альбом британской вокалистки Джо Хэрроп – отличный повод для знакомства. Джо родом с северо-востока Англии, росла в семье, далекой от музыки и ее вкусы формировались на пластинках Нины Симон, Билли Холидэй и Арьеты ...
подробнее
11.03.2022

John Dikeman / Pat Thomas / John Edwards / Steve Noble - Volume 1

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, США
  • музыкальный стиль: авангард
Новый образчик европейского новоджазового творчества (или, если угодно, искусства свободной импровизации). Я называю его именно европейским, потому что американский тенор-саксофонист Джон Дайкмен – экспат, уже давно живущий в Нидерландах и ...
подробнее
26.02.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com