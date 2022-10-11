Kristin Berardi - The Light & the Dark

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Австралийская джазовая певица Кристин Берарди очень хорошо известна у себя на родине, да и за ее пределами, но для нас это имя – новое. Кристин завоевала целый ряд престижных премий в Австралии, а также получила награду на конкурсе вокалистов фестиваля в Монтре. Ей доводилось работать с такими известными музыкантами, как Томас Морган или Кенни Вернер. Об опытности Берарди красноречиво говорит тот факт, что она собрала уже весьма солидную дискографию, насчитывающую 13 альбомов. В настоящее время Кристин живет в швейцарском Люцерне, но для записи нового альбома The Light & the Dark она вместе с продюсером проекта и басистом Сэмом Эннингом отправилась в Нью-Йорк.
Там и был записан альбом при участии очень представительной команды американских и австралийских музыкантов. Прежде всего, здесь надо отметить известную трубачку Ингрид Дженсен, уроженку Канады, а также земляка Берарди, австралийского саксофониста Троя Робертса (он играет в одном треке), который, как и Дженсен уже давно работает в Нью-Йорке. Надо сказать, Берарди очень внимательно отнеслась к своим музыкантам.The Light & the Dark, как точно отмечено в пресс-релизе, избегает характерной для типичных альбомов вокального джаза традиции, когда в фокусе внимания находится только певец, а музыкантам приходится выражать что-то значимое всего лишь за пару тактов. Кристин оставила инструменталистам достаточно пространства для демонстрации своего искусства. И все они, в первую очередь, Дженсен и пианист Миро Спрэгью, очень хороши в этой записи. Даже продюсер Эннинг также принял участие в проекте, как музыкант, в качестве второго басиста в композиции Slow Waltz.
Программа альбома в общем приятно удивила. И тут Кристин Берарди не пошла по пути «типичного альбома с джазовым вокалом». Здесь нет ни одного классического джазового стандарта, которыми часто заполняют лакуны в программах многие вокалистки. Все песни авторские, во всех нетривиальные тексты, рассчитанные на думающего слушателя. Не знаю, во всех ли своих работах Кристин придерживается такого подхода, но он вызывает уважение. Нельзя не заметить и высокую культуру вокала: выразительную и точную фразировку, эмоциональность, умение певицы каждую из песен превратить в рассказ, который, кажется, обращен именно к тебе. Знакомство с творчеством Кристин Берарди благодаря The Light & the Dark оказалось весьма приятным.
© & (p) 2022 Earshift Music
10 tks / 53 mins
(Kristin Berardi – voc; Ingrid Jensen – tp; Miro Sprague – p; Marty Jaffe – b; Jerome Jennings – dr; Troy Roberts – sax (tk 9), Sam Anning – b (tk 6);)
Линк предоставлен hubtone PR
Леонид АУСКЕРН