Kristin Berardi - The Light & the Dark

Пару лет назад Джузеппе Бортоне и его агентство Zero Nove Nove уже представляли для наших читателей творчество певицы с юга Италии, из Апулии, Марии Мазотты (альбом Amoreamaro). Сегодня – новый гость от Джузеппе и тоже из Апулии: певец, ...