Gonzalo Rubalcaba / Aymée Nuviola - Live in Marciac
12.06.2022
Для афро-кубинского джаза дуэт Гонзало Рубалькабы и Эйми Нувиолы – это то же, что дуэт Луиса Армстронга и Эллы Фитцджеральд для джаза афроамериканского. Это классика. Возможно, кому-то такое утверждение покажется слишком смелым, ведь друзья детства, проведенного на улицах Гаваны, Гонзало и Эйми впервые выступили вместе только в 2019 году, и та встреча превратилась в удостоенный номинации на Грэмми альбом Viento y Tempo – Live At Blue Note Tokyo, о котором мне посчастливилось писать ранее. Но ведь и Армстронг и Фитцджеральд не работали постоянно вместе, но каждая их встреча становилась праздником для любителей джаза. А вот Рубалькаба и Нувиола после серии концертов в клубе Blue Note в столице Японии решили сотрудничество продолжить. Но… в 2020 году на человечество обрушилась пандемия, и о живых выступлениях пришлось на время забыть.
С тем большим энтузиазмом Гонзало и Эйми, едва ковидные ограничения были ослаблены, отправились в большой концертный тур по Европе в 2021 году, в рамках которого выступили на весьма заметном на европейской джазовой карте фестивале во французском городе Марсиак. Этот концерт был записан и превратился в выпущенный 27 мая – в день 59-летия Рубалькабы – альбом Live in Marciac. Запись, конечно, есть запись, но слушая Live in Marciac, почти физически ощущаешь, сколько удовольствия доставляет самим исполнителям концерт, и с каким энтузиазмом встречают их зрители. При этом Нувиола умело «заводит» публику, вступает с ней в диалог, заставляет подпевать (особенно характерна в этом плане композиция El ratón) и атмосфера настоящего праздника в тот вечер в Марсиаке подкупает своей подлинностью.
Два гранда, у каждого из которых на счету не одна премия Грэмми, представили программу из классических латинских стандартов (например, Besame Mucho и Lágrimas Negras), а также собственных композиций, вроде Nada es para ti от Нубиолы. При этом мы слышим подлинно джазовые интерпретации, например, в хорошо всем знакомой Besame Mucho Рубалькаба и Нувиола делают акцент не на несколько попсовой «страстности», а на чисто джазовой импровизационности. Уверен, новый альбом вполне способен принести исполнителям новые награды. Кстати, незадолго до выхода альбома Live in Marciac Рубалькаба стал первым латиноамериканским музыкантом, получившим Грэмми (очередное для него) в категории «лучший альбом инструментального джаза» за альбом Skyline, где он играет вместе с Роном Катером и Джеком ДеДжонеттом. В общем, слушать надо!
Не так часто у нас появляются информационные поводы поговорить о словацком джазе. Новый альбом вокалистки Эстер Визнеровой Blue Journal – один из них. Визнерова родилась в музыкальной семье. Ее мама стала известна еще в Чехословакии, как ...
Почти уверен, что для большинства любителей джаза имя пианиста (и незаурядного журналиста) Итана Айверсона связано с ансамблем The Bad Plus. Именно Айверсон вместе с басистом Ридом Андерсоном и ударником Дэйвом Кингом (вместе они играли ...
Два маститых джазмена, два выходца из Филадельфии, гитарист Кевин Юбенкс и пианист Оррин Эванс решили создать дуэт и записали альбом, получивший эффектно выглядящее по-английски название – EEE, то есть просто аббревиатура от полного ...