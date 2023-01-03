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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Julian Lage - View With A Room

Julian Lage - View With A Room

03.01.2023

Julian Lage - View With A Room

Чуть более года назад мне довелось рецензировать Squint (2021), альбом, которым американский гитарист Джулиан Лаж начал свое сотрудничество с Blue Note Records. Альбом понравился, понравился и гитарист, которого услышал впервые. Пытаясь передать свои впечатления от его игры, позволил себе сравнить Лажа с Биллом Фризеллом. Не лукавлю – на том момент я действительно не знал, что именно Фризелл был для Джулиана образцом, на который он равнялся с тех пор, как начал слушать, а потом и играть гитарный джаз. В 17 лет, на фестивале в Ньюпорте, Лаж познакомился со своим кумиром, а уже много позже, особенно в последние пять лет, они не раз играли дуэтом.

И вот - новый альбом Джулиана Лажа на Blue Note. Наряду с постоянными партнерами Лажа, контрабасистом Хорхе Редером и ударником Дэйвом Кингом (в этом формате был записан Squint), в части треков вместе с лидером и автором всех композиций View With A Room Лажем работает второй гитарист, и зовут его Билл Фризелл! Как рассказал Лаж в интервью журналисту Дэвиду Миду, он отправил ноты всех композиций Фризеллу задолго до того, как музыканты собрались в студии. А композиций было немало, по словам Лажа, от 35 до 40. После двух дней репетиций, то в формате квартета, то в формате трио, было записано 16 треков, в альбом вошло десять, а остальные ждут своего часа.

Что нового принес этот проект? Первое очевидное отличие View With A Room от его предшественника: здесь только авторская музыка Джулиана Лажа. Второй фактор не столь очевиден: возможно, в еще большей степени новый проект показывает, как в безукоризненно джазовую основу Лаж с легкостью и явным удовольствием вплетает интонации совсем другой музыки. Джазмен Лаж словно перевоплощается то в беззаботного серф-рокера а-ля Beach Boys в Chavez, где соответствующий ритм обеспечивают ударные Кинга и ритм-гитара Фризелла, эффектно играющего тремоло, то в видавшего виды блюзмена в Temple Steps, где Фризелл ассистирует лидеру уже на баритоновой гитаре. Биллу близки такие метаморфозы, он и в собственных работах от проекта к проекту бывает очень разным, но тут он с присущим мастерством реализует идеи, заложенные в музыку Джулианом. А последний играет на электрогитаре так, что способен даже примирить с этим инструментом самого рьяного поклонника акустики. В его саунде много пространства, много свободы, звук чист от каких-то специфических эффектов, образно говоря, его техника игры ближе поклоннику Джима Холла или пионера электрогитары в джазе Чарли Крисчена, чем фанату Хендрикса. Лучшим образцом работы Лажа в этом альбоме я бы назвал композицию Echo, сочиненную совместно с Редером, эффектно оттеняющим басовыми линиями соло своего лидера. Лишь чуть уступают этой вещи, на мой взгляд, еще две пьесы: необычный джазовый вальс Word for Word, сыгранный в формате трио, и стартовая композиция Tributary, трек, где взаимодействие Лажа и Фризелла выглядит просто идеальным.

В целом же View With A Room мне показался чуть сильнее, чем предыдущий и очень достойный альбом Squint. И дело не только и не столько в присутствии Фризелла. Это более цельный и более ровный альбом. Это шаг вперед для Лажа-гитариста и Лажа-композитора. И шаг, будем надеяться, не последний.

© & (p) 2022 Blue Note Records

10 tks / 43 mins

(Julian Lage – el. g; Bill Frisell – el. g, baritone g; Jorge Roeder – ac.b; Dave King – dr;)

Линк предоставил Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/julian-lage-view-with-a-room/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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