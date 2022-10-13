Noam Lemish - Twelve

Альбомы – трибьюты весьма популярны в последнее время. Обычно их героями становятся джазовые знаменитости. Насколько я могу судить по поступающим к нам релизам, чаще других – Монк и Колтрейн, чуть реже - Майлс Дэвис и Паркер. А вот героем ...