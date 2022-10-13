Noam Lemish - Twelve

Предыдущий альбом Ноама Лемиша, освещавшийся нашим сайтом, Erlebnisse (2021) был сольным фортепьянным проектом. В нынешнем Twelve он тоже играет на фортепьяно, но прежде всего Лемиш здесь – композитор, аранжировщик и лидер камерного оркестра. Можно назвать этот состав и мини-биг-бэндом, потому что здесь очень мощная духовая группа (семь человек: саксофоны, трубы, тромбоны), классическое фортепьянное трио (фортепьяно-бас-ударные) плюс гитара и вибрафон, очень заметный в этом сочетании. Вошли в команду Лемиша очень сильные канадские музыканты, среди которых хватает и лауреатов премии Джюно. Не собирался пересказывать здесь биографию Ноама Лемиша, о нем можно прочесть в рецензии на Erlebnisse, но нельзя не упомянуть о том, что он родился в Штатах, рос в Израиле, а сейчас живет в Торонто. Кстати, одна из версий происхождения названия нового проекта связана с тем, что Ноам живет в Канаде как раз последние двенадцать лет.
В альбом, прослушивание которого занимает час с небольшим, вошло только шесть композиций. Пьесы Лемиша – большие, развернутые произведения со сложной структурой, сменой темпоритмов, зачастую несколькими лейтмотивами, но при этом оставляющие пространство для импровизаций исполнителей. Формально тут много общего с академической камерной музыкой, но джазовая основа чувствуется в каждой из композиций. Как справедливо отмечает пресс-релиз к альбому, « сочинения Лемиша удачно сочетают его укорененные в джазе и западном музыкальном искусстве истоки с музыкальными впечатлениями его израильского детства и восточно-европейским еврейским наследием.» Но не ждите тут прямых отсылок к клезмерской или духовной еврейской музыке. У Ноама Лемиша все решено гораздо тоньше, изящнее и просто интереснее!
Стартовую пьесу Song for Lia Ноам посвятил своей новорожденной племяннице: светлая, теплая, но с упругой джазовой основой композиция. Название второй композиции The Nagila Mayster, возможно, напомнит кому-то один из самых знаменитых еврейских хитов «Хава Нагила». На самом деле, в этом названии слились три языка. Английский представлен артиклем, иврит – действительно «нагилой», упрощенно «радостью», а Mayster – это идишский «мастер», так что все вместе можно перевести, как «Мастер радости». Казалось бы, вот тут Ноам и мог «вмонтировать» нечто традиционное, но нет – почти пятнадцатиминутная пьеса, посвященная его партнеру по многим проектам, американцу Джорджу Маршу, обходится без этого. Очень интригующее название у еще одной композиции: Beethoven's 7th Visit to Romania. Здесь Лемиш действительно ввел в основу пьесы вторую часть 7-й симфонии Бетховена, объединив ее с очень тонко поданной другой темой. Дело в том, что по отцовской линии он принадлежит к одной из трех самых влиятельных династий еврейских музыкантов-клезмеров в Румынии, существовавших до Второй Мировой войны – так что музыкальный дар у него наследственный! И не могу обойти вниманием еще одну композицию: Between Utopia and Destruction («Между утопией и разрушением»). Очень точное название. Это, если хотите, краткая история советского еврейства до и во время Второй Мировой войны. Лейтмотивом Ноам избрал здесь известную тему «Колыбельной» Исаака Дунаевского из кинофильма «Цирк», она повторяется несколько раз на протяжении одиннадцатиминутной пьесы. Другая тема связана с родившимся в Канаде известным проектом Yiddish Glory (о нем можно прочесть у нас на сайте), созданным благодаря энтузиазму профессора из Торонто Анны Штерншис: чудом сохранившиеся в архивах Киева записи еврейских песен военных лет, собранные репрессированными впоследствии фольклористами. Лемиш использовал в этой композиции одну из них, Der verter un di shtern. Получилось очень сильно. Как, впрочем, и альбом в целом. Для меня он стал одним из самых интересных музыкальных впечатлений этого года.
(Terry Promane - musical director; Noam Lemish – p; Laura Swankey – voice; Allison Au – as; Mike Murley, Kelly Jefferson – ts, ss; Kevin Turcotte, Jim Lewis – tp; William Carn, Karl Silveira – tb; Ted Quinlan – g; Michael Davidson – vibe; Justin Gray – b; Derek Gray – dr;)
Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
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