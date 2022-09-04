Wayne Alpern - The Shape of Strings

В четвертый раз на страницах нашего сайта появляются работы композитора и музыковеда из Нью-Йорка Уэйна Элперна, и каждая новая не похожа на предыдущую. В альбоме 2019 года Sceleton он предложил слушателям совершенно необычную по аранжировкам и инструментарию коллекцию джазовых стандартов, в следующей работе Standard Deviation (2020) в джазовой аранжировке вновь звучали стандарты, только на сей раз рок и поп-музыки – от Дилана до Майкла Джексона, наконец, в Scarab. Beatles Piano (2020) он предложил пианисту исполнить свои версии хитов Beatles. Предыдущий альбом Элперна Secular Rituals(2022), наполненный электронным минимализмом мне слушать не довелось, но знаю, что он вызвал живую реакцию у критики. Везде Элперн оставляет за собой роль композитора, предоставляя право исполнения другим музыкантам, хотя и сам является опытным пианистом. Как говорит сам Уэйн, в сфере техники его главные учителя – Бах и Моцарт, в сфере стилистики – Гайдн, Стравинский, Гершвин и Эллингтон, а в теории музыки он следует заветам австрийца Хайнриха Шенкера.
И вот новая встреча с Уэйном Элперном, не перестающим удивлять разнообразием своих работ. На сей раз им приглашен ансамбль струнных, составленный из лучших нью-йоркских мастеров: шесть скрипок, два альта, две виолончели и контрабас, во главе с концертмейстером Моникой Баушвиц. Этой команде он доверил исполнение своей новой программы The Shape of Strings, программы, которая целиком уводит вас из века ХХI в век XVIII: такую музыку могли бы сочинить Моцарт и композиторы его времени. При этом Элперн весьма серьезен: никакого подмигивания из-за кулис, никакой постмодернистской иронии в виде джазовых, роковых и каких-либо иных цитат. Элперн представляет свою музыку для струнных так, как будто бы он современник того же Моцарта или Гайдна. Три варианта Reinvention,три варианта Serenade и три Divertimento. Музыка светлая, оптимистичная, без каких-либо вторых планов, оставляющая только один вопрос, что маэстро хотел этим нам сказать. Пожалуй, ответ можно найти в высказываниях самого Элперна. Прислушаемся к Уэйну: «Мой разум стремится к поиску: я просто хочу исследовать географию собственного воображения. Я оставляю за собой право доверять себе, но и сомневаться в себе тоже. Мне нужно знать, что я имею в виду? Оригинальность — это подлинность; настоящее дороже великого. Я бросаю вызов связям между вещами, которые кажутся совместимыми, и создаю соответствия между теми, которые кажутся несовместимыми. Я гоняюсь за невыразимым дежа вю узнавания, как будто я вдруг вспомнил что-то значительное — вроде формы струн — забытое, но всем известное.»
Не так часто у нас появляются информационные поводы поговорить о словацком джазе. Новый альбом вокалистки Эстер Визнеровой Blue Journal – один из них. Визнерова родилась в музыкальной семье. Ее мама стала известна еще в Чехословакии, как ...
Почти уверен, что для большинства любителей джаза имя пианиста (и незаурядного журналиста) Итана Айверсона связано с ансамблем The Bad Plus. Именно Айверсон вместе с басистом Ридом Андерсоном и ударником Дэйвом Кингом (вместе они играли ...
Два маститых джазмена, два выходца из Филадельфии, гитарист Кевин Юбенкс и пианист Оррин Эванс решили создать дуэт и записали альбом, получивший эффектно выглядящее по-английски название – EEE, то есть просто аббревиатура от полного ...