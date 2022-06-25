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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Аbiola - Abiola Time

Аbiola - Abiola Time

25.06.2022

Аbiola - Abiola Time
Уроженка Нигерии Абиола едина в трех лицах: она актриса, певица и танцовщица. Ее путь начался с Классического Гарлемского театра в Нью-Йорке, а сегодня она путешествует по сценам четырех континентов. И будь то Азия, Африка или Латинская Америка – везде Абиола впитывает местные ритмы и музыкальные идеи, воплощая их впоследствии в собственном творчестве. Свой первый сольный альбом Abiola Time она создавала в союзе с известным продюсером, лауреатом Грэмми Дэйвом Дарлингтоном, но все десять треков альбома – это ее собственные композиции.

И с ними вы словно путешествуете в ритмах танца по клубам Нью-Йорка, Ибицы и Лондона, по Нигерии и карибским островам. Здесь причудливо переплетаются афробит в духе Фела Кути и ритм-энд-блюз, кубинская сальса и фолк-музыка народа йоруба, джаз и рэгги. Песни Абиолы трудно назвать world music в чистом виде, это очень произвольный и пестрый синтез самых различных направлений, подчиненный в первую очередь стихии танца. Пожалуй, только композиция Free, посвященная унижениям и насилию, которым еще подвергаются женщины во многих регионах планеты, в этом плане отличается от остальной программы. Надо отметить, что при всей пестроте разнообразных влияний, главенствует здесь все же Африка. Целый ряд композиций (Kilofe, Ko Le To) даже назван на языке йоруба, а карибский фольклор, например, в Para Ti, Para Mi напоминает, что своими корнями он тоже уходит в Африку, и талант Абиолы приоткрывает эти корни в легкой, танцевальной форме. Feel This Good, название финального трека альбома, выглядит в известном смысле символичным.

© & (p) 2022 Aladé Enterprises

10 tks / 35 mins

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Нигерия, США
музыкальный стиль
африканская музыка, кроссовер


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