Ferenc Nemeth - UnStandard

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Ferenc Nemeth - UnStandard

Ferenc Nemeth - UnStandard

09.09.2022

Ferenc Nemeth - UnStandard

Венгерский барабанщик и композитор Ференц Немет уже почти двадцать лет (с 2003 года) живет и работает в Нью-Йорке и за эти годы смог выстроить весьма успешную карьеру на главной джазовой сцене мира. Уж если пресса производит его в наследники Арта Блэйки, то это говорит само за себя. Наш сайт познакомился с Ференцем на его шестом по счету альбоме Freedom (2020), в том обзоре можно найти и подробности творческой биографии музыканта. А сейчас представляем нашим читателям новую работу Немета – альбом UnStandard.

Тесная творческая и личная дружба связывает Немета с басистом шведско-итальянского происхождения Массимо Бьолкати, также давно живущим в Нью-Йорке. Вместе с Лионелем Люке они составляют известное трио известное трио GilFeMa. Вместе Ференц и Массимо играют и в этом проекте, который издан на лейбле Бьолкати под названием Sounderscore Records. На сей раз Немет решил записать альбом в Формате трио с солирующим саксофоном. К ритм-группе Немет-Бьолкати присоединились в этих записях два саксофониста экстра-класса: Дайна Стивенс и Маркус Стрикленд. Правда, все вместе они играют только в финальном треке альбома: Folk Song, где трио превращается в квартет. В остальных же случаях в трех композициях с Неметом и Бьолкати играет Стивенс, и еще в трех – Стрикленд. Всего в альбоме десять треков. Вы вправе спросить, а что с остальными тремя? Это случай особый. В середине альбома Немет разместил свою сольную работу, растянув ее на целых три трека. Это Drums Suite, три части которой носят философские названия: Birth, Life и Rebirth. Вот тут уж вы можете сполна оценить мастерство Ференца Немета, как инструменталиста, ударная установка которого способна отражать самые разнообразные эмоции и даже превращаться в мелодический инструмент.

Что касается программы, то Немет составил ее, как из собственных композиций, так и из оригинального переосмысления известных джазовых стандартов (не зря альбом назван UnStandard), например, Footprints Уэйна Шортера. Подозреваю, что еще один стандарт, Dear Old Stockholm, он включил в программу в честь Бьолкати, который родился именно в этом городе. Стивенс и Стрикленд играют с присущим им мастерством, и я бы не решился предпочесть одного саксофониста другому. А сам Немет в этом проекте, в частности, в композиции N.O. выступил еще и в качестве вокалиста, применив хитрое устройство под названием вокальный гармонайзер, позволившее ему использовать собственный голос в качестве синтезатора. Думаю, и этот факт послужит дополнительным аргументом к тому, чтобы послушать новый альбом Ференца Немета.

© & (p) 2022 Sounderscore Records

10 tks / 46 mins

(Dayna Stevens, Marcus Strickland – sax; Massimo Biolcati – b; Ferenc Nemeth – dr, perc, voc;)

Линк предоставлен Nikolett Pankovits

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венгрия, Италия, США, Швеция
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Harish Raghavan - In Tense

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Хариш Рагхаван родился в 1982 году в штате Иллинойс, в небольшом городке к северу от Чикаго, но его имя выдает явно индийские корни. Уже в возрасте восьми лет он начал заниматься музыкой, играя на различных западных и индийских ...
подробнее
24.06.2022

Hendrik Meurkens / WDR Big Band - Samba Jazz Odyssey

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Выдающийся джазовый харпер Хендрик Меркенс свой седьмой альбом на лейбле Zoho Music под названием Samba Jazz Odyssey записал с одним из лучших европейских джазовых биг-бэндов, оркестром Западногерманского радио в Кельне под управлением ...
подробнее
22.05.2022

Iberi - Supra

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Грузия
Грузинское хоровое пение, полифония мужских голосов – это чудо. В данном случае, это не художественное преувеличение автора этих строк, а констатация. Такого вида музыкального искусства нет ни у одного из соседних народов – ни у ...
подробнее
16.04.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com