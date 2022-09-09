Ferenc Nemeth - UnStandard

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Тесная творческая и личная дружба связывает Немета с басистом шведско-итальянского происхождения Массимо Бьолкати, также давно живущим в Нью-Йорке. Вместе с Лионелем Люке они составляют известное трио известное трио GilFeMa. Вместе Ференц и Массимо играют и в этом проекте, который издан на лейбле Бьолкати под названием Sounderscore Records. На сей раз Немет решил записать альбом в Формате трио с солирующим саксофоном. К ритм-группе Немет-Бьолкати присоединились в этих записях два саксофониста экстра-класса: Дайна Стивенс и Маркус Стрикленд. Правда, все вместе они играют только в финальном треке альбома: Folk Song, где трио превращается в квартет. В остальных же случаях в трех композициях с Неметом и Бьолкати играет Стивенс, и еще в трех – Стрикленд. Всего в альбоме десять треков. Вы вправе спросить, а что с остальными тремя? Это случай особый. В середине альбома Немет разместил свою сольную работу, растянув ее на целых три трека. Это Drums Suite, три части которой носят философские названия: Birth, Life и Rebirth. Вот тут уж вы можете сполна оценить мастерство Ференца Немета, как инструменталиста, ударная установка которого способна отражать самые разнообразные эмоции и даже превращаться в мелодический инструмент.
Что касается программы, то Немет составил ее, как из собственных композиций, так и из оригинального переосмысления известных джазовых стандартов (не зря альбом назван UnStandard), например, Footprints Уэйна Шортера. Подозреваю, что еще один стандарт, Dear Old Stockholm, он включил в программу в честь Бьолкати, который родился именно в этом городе. Стивенс и Стрикленд играют с присущим им мастерством, и я бы не решился предпочесть одного саксофониста другому. А сам Немет в этом проекте, в частности, в композиции N.O. выступил еще и в качестве вокалиста, применив хитрое устройство под названием вокальный гармонайзер, позволившее ему использовать собственный голос в качестве синтезатора. Думаю, и этот факт послужит дополнительным аргументом к тому, чтобы послушать новый альбом Ференца Немета.
© & (p) 2022 Sounderscore Records
10 tks / 46 mins
(Dayna Stevens, Marcus Strickland – sax; Massimo Biolcati – b; Ferenc Nemeth – dr, perc, voc;)
Линк предоставлен Nikolett Pankovits
Леонид АУСКЕРН
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