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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Billy Drummond & Freedom Of Ideas - Valse Sinistre

Billy Drummond & Freedom Of Ideas - Valse Sinistre

15.08.2022

Billy Drummond & Freedom Of Ideas - Valse Sinistre

Музыкант по фамилии Драммонд просто не может не быть ударником. С Билли Драммондом так и случилось. Он – джазовый ударник, и при этом очень хороший. Высокую репутацию этот уроженец города с газетным названием Ньюпорт Ньюс, что в штате Вирджиния, поддерживает уже три десятилетия. С ним с удовольствием работали такие люди, как Карла Блей, Хорэс Сильвер, Джо Хендерсон, Сонни Роллинс, Шейла Джордан, Рон Картер, Эдди Гомес, Фредди Хаббард, Ли Кониц… список можно продолжать еще долго. И при всем при этом идеальный ударник сам в качестве лидера выступает крайне редко. В 1996 году на лейбле Criss Cross он во главе квартета записал альбом Dubai, который критика дружно вознесла до небес. И вот, спустя четверть века, Билли Драммонд предлагает вниманию слушателей свой новый проект. Он записал его вновь в формате квартета, во главе группы Freedom Of Ideas, в которую вошли саксофонист Дайна Стефенс, пианист Мика Томас и басист Дезрон Дуглас.

В программу Valse Sinistre Драммонд включил девять композиций, причем только одну собственного сочинения. Ее название говорит само за себя и недвусмысленно показывает, чем дышит Билли – композитор: Changes for Trane and Monk. Здесь Драммонд попытался соединить характерные для Трейна смены аккордов с гармоническими идеями Монка. Получилось, на мой взгляд, интересно. Титульная пьеса Valse Sinistre принадлежит Карле Блей – это память о годах совместной работы с Блей, причем Драммонд выбрал не часто исполняемую композицию. Соло на сопрано-саксофоне Дайны Стефенса делает эту вещь запоминающейся. Еще одна важная для программы пьеса – это Clara’s Room, изящный пост-боповый вальс Фрэнка Кимбро. С этим пианистом Драммонд также немало играл вместе и посвятил Clara’s Room его памяти. Не останавливаюсь на других номерах программы лишь потому, что все они, будучи произведениями разных авторов, интерпретируются квартетом Драммонда в одном духе – это типичный современный вариант пост-бопа с очень высоким уровнем исполнения. Думаю, такой аттестации будет достаточно для поклонников этой стилистики.

© & (p) 2022 Cellar Music Group

9 tks / 44 mins

(Dayna Stephens – ts, ss; Micah Thomas – p; Dezron Douglas - b; Billy Drummond – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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