Laura Crema & Bill Coon - StringSongs

Тягу к искусству Лора Крима ощутила с самых ранних лет. Уже в пять лет она начала заниматься танцами, но, увидев и услышав, как поет Джуди Гарланд в «Волшебнике из страны Оз», она поняла, что будет певицей. Мечта осуществилась. Сначала это была прог-фьюжн группа Dreaming, а затем Лора вступила на путь сольной карьеры. На этом пути ее ждали большие успехи. У Кремы в дискографии уже несколько альбомов, а CBC Radio характеризует певицу в весьма возвышенных тонах: «Всех выдающихся джазовых вокалистов объединяет наличие по крайней мере трех качеств. Первое – это уникальный тембр голоса, присущий именно данному исполнителю. Второе – материал, который он выбирает для исполнения. И третье – это свежие идеи и изюминка в исполнении, которые он вкладывает в эти песни. Лора Крима обладает в избытке всеми этими качествами.»
Можно добавить еще одно качество, присущее Лоре Крима. Ей очень везет на партнеров. Уже довольно давно возник творческий союз Лоры с гитаристом Биллом Куном. Один из лучших гитаристов Канады, номинант премии Джюно и обладатель национальной премии в качестве гитариста года в 2009 году, Билл Кун широко известен и как гитарист, и к4ак композитор. Его пьесы исполняют многие оркестры, он работал с Баки Пиццарелли, Питером Бернстайном, Майлсом Блэком - и с Лорой Крима. Не раз они выступали дуэтом на разных концертных площадках, а затем Билл предложил Лоре написать тексты к ряду своих новых композиций. Так родился альбом StringSongs, который дуэт из Ванкувера предлагает своим слушателям 22 июля.
Программа из девяти треков весьма разнообразна. Если говорить о стилистике композиций, то тут можно найти влияние самых разных направлений – от фолка до латины. Все песни – плод совместной работы Лоры и Билла, и лишь у стартовой композиции Arrow and the Song есть еще один соавтор: здесь Лора дописала строки к стихам американского поэта ХIХ века Генри Уодсуорта Лонгфелло. Большинство песен исполняется в среднем и медленном темпе, где красивый голос Лоры звучит особенно выигрышно. Впрочем, в двух номерах, титульной композиции StringSong и Happy Place, Крима демонстрирует и весьма своеобразную технику скэта, которую я назвал бы скорее просто силлабическим пением. Эти треки, бесспорно, разнообразят программу. В этом смысле свой вклад вносят и еще два инструменталиста, участвовавшие в проекте: виолончелистка Пегги Ли и тенор-саксофонист Джон Бентли. Скажем, в August Blue дополнительные виолончельные краски очень удачно выглядят в общем саунде. Но главная инструментальная позиция в аккомпанементе, конечно, за Биллом Куном. Этот гитарист прекрасно чувствует свою партнершу и вместе они создают действительно отличный дуэт. С моей точки зрения, лучше всего у них получилась композиция Blue Mist, но это уже, понятно, вопрос вкусов каждого слушателя.
© & (p) 2022 Laura Crema & Bill Coon
9 tks / 34 mins
(Laura Crema – voice; Bill Coon - archtop & nylon string g; Peggy Lee – cello; John Bentley – ts;)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН