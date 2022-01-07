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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Scott Burns / John Wojciechowski / Geof Bradfield - Tenor Time

07.01.2022

Scott Burns / John Wojciechowski / Geof Bradfield - Tenor Time
В прошлом году чикагского пианиста и шефа лейбла AFAR Music Ричарда Ди Джонсона посетила отличная идея. В одном альбоме он собрал трех видных альт-саксофонистов: Грега Уорда, Раджива Халима и Шерел Кэссити. Альбом получил название Altoism и имел большой успех у публики и у критики, почитать об этой работе можно и на нашем сайте. Джонсон обратил внимание, что поклонники джаза часто спорят, кто из их любимцев играет лучше. «Годами на разных фестивалях и концертах подобные дискуссии заканчивались обычно констатацией: «Вот было бы здорово увидеть и услышать, как эти двое-трое музыкантов играют вместе». Одной из наших целей было сделать такое пожелание реальностью, и отклик был ошеломляюще громким и от музыкантов, и от слушателей», - рассказывал шеф лейбла. Осознав масштаб успеха, Джонсон решил ковать железо, пока горячо и тут же принялся за следующий проект. На этот раз в центре его внимания оказались тенор-саксофонисты.

Как и в первом альбоме уже вырисовывающейся серии, Джонсон не искал участников проекта за тридевять земель: джазовая сцена Чикаго достаточно богата первоклассными мастерами. В результате героями нового альбома, получившего название Tenor Time стали Скотт Барнс, Джон Войцеховски и Джоф Брэдфилд. Из всех трех наш читатель должен быть неплохо знаком с последним – и в качестве лидера, и в качестве сайдмена его работы не раз фигурировали в обзорах. А вот Барнса и Войцеховски ранее слушать не приходилось. Сам Джонсон, как и в прошлый раз, занял место за роялем, а вот ритм-группу обновил: на сей раз в записи приняли участие басист Соммерс и ударник Ортри.

Все трое тенористов, изголодавшиеся по работе за время локдауна приняли предложение с энтузиазмом. В результате весь альбом был записан за один (!) день, причем на каждый трек ушло не больше двух попыток. Программу Tenor Time составили собственные композиции всех трех тенор-саксофонистов. Финальную композицию альбома под названием Corea, посвященную памяти своего близкого друга и выдающегося музыканта, написал сам Ричард Джонсон. Как и Altoism, Tenor Time от начала и до конца выдержан в стилистике постбопового мэйнстрима. Программа удачно сбалансирована: тут и темповые вещи, и баллады, и, конечно же, много и сольных саксофонных партий, и коллективных импровизаций. Импровизация вообще царит в этом проекте: напоминаю, что все было записано за день, а музыканты предварительно не знакомились с композициями друг друга. Тем интереснее слушать альбом, который вполне может повторить удачную судьбу предшественника.

© & (p) 2022 AFAR Music

8 tks / 56 mins

(Scott Burns, John Wojciechowski, Geof Bradfield – ts; Richard D Johnson – p; Clark Sommers – b; Greg Artry – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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