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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Evening Sky - + 1: Tish Adams

Evening Sky - + 1: Tish Adams

24.07.2022

Evening Sky - + 1: Tish Adams
Добро пожаловать в Новую Англию! На сей раз новый релиз отправляет нас в самый маленький американский штат Род-Айленд и знакомит с музыкантами, достаточно известными на локальной сцене – ансамблем Evening Sky из города Провиденс. Ансамбль это своеобразный, свою музыку они характеризуют, как «корневую музыку под влиянием джаза и джаз под влиянием корневой музыки». В одном из интервью басист группы Джо Потенца говорил, что диапазон музыки Evening Sky – от Билла Фризелла до Grateful Dead. А вообще Evening Sky – квартет, где, помимо упомянутого выше басиста играют двое гитаристов, Крис Брукс на педальной стил-гитаре и Джино Росати – на обычной электрогитаре, а также ударник Эрик Хастингс. У ансамбля в дискографии есть уже ряд альбомов, а в своем новом проекте к коллективу присоединилась также местная вокалистка Тиш Адамс, отчего в названии и появилось обозначение +1. Адамс также не последний человек на местной сцене. Универсальная вокалистка, популярный уже в течение многих лет радиоведущий, Адамс идеально вписалась в совместный с Evening Sky проект, что явно должно отразиться на популярности нового альбома.

Программа альбома выглядит довольно пестрой. Тут и классик американской музыки Коул Портер (My Heart Belongs to Daddy), и повлиявший на многие поколения американских джазовых гитаристов Вес Монтгомери (West Coast Blues), и популярный певец и автор песен Джо Хенри с композицией Stop, ставшей известной в исполнении Мадонны, и старая ритм-энд-блюзовая баллада Перси Мэйфилда Please Send Me Someone To Love, и хард-боповый стандарт Хорэса Силвера Peace. Такой набор может показаться эклектичным, но, как все, к чему прикасался царь Мидас превращалось в золото, так Evening Sky вместе с Тиш Адамс превращают все эти очень разные произведения в собственный продукт с очень характерным индивидуальным подходом. Упомянутый выше девиз группы работает и в этом проекте, а Адамс с ее явным тяготением к блюзу поет так, что в каждом треке слушатель получает историю-рассказ, сочиненный словно специально для него. Small Day Tomorrow превращен в блюз, от характерного свинга в портеровском My Heart Belongs to Daddy не осталось практически ничего, а Stop я назвал бы просто вершиной альбома, причем и тут с версией Мадонны общего очень мало. Словом, настоящее indi, отличный подарок тем, кто не любит стандартные звучания.

© & (p) 2022 NCM East Records

11 tks / 58 mins

(Chris Brooks - pedal steel g; Eric Hastings – dr, perc; Joe Potenza – b; Gino Rosati – el.g; Tish Adams – voc;)

Линк предоставлен Ginny Shea, Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер


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