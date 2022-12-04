RJ LeBlanc - Heyday

Басист из Монреаля Реми-Жан ЛеБлан вышел на профессиональную сцену в 2005 году. До того он, конечно, увлекался музыкой, рос в 90-е годы на гранж-роке, а в студенческие годы в основном слушал современный джаз. Соученик по университету убедил Реми-Жана, что у него есть потенциал, и вдохновил на профессиональные занятия музыкой (ЛеБлан отблагодарил его в представляемом альбоме композицией Childlike (pour Roland). В Монреале Реми-Жан играет самую разнообразную музыку, далеко не только джазовую, много выступает и за рубежом, участвовал в более, чем 50 записях, а его собственная дискография насчитывает 4 альбома.
Новейшая работа RJ LeBlanc (так он фигурирует на обложке Heyday) эклектична, как и все творчество музыканта. Здесь можно отыскать самые разнообразные влияния, хотя все они ложатся на прочную джазовую основу его композиций (альбом полностью авторский, только две композиции с вокалом ЛеБлан сочинил вместе с ведущей певицей его коллектива Эрикой Энджел). Самой «джазовой» в этом смысле является пьеса Saturnales с влиянием музыки Weather Report и, в частности, Джо Завинула, есть в этой композиции и «бразильские» нотки. А вот умиротворенная мелодическая линия Chanson pour Marguerite идет от Пола Саймона. Эту пьесу ЛеБлан посвятил своей крестнице, родившейся в мае 2022 года дочери одного из ударников его группы, Кевина Уоррена. Самой «роковой» в программе можно назвать Casa Perdida, в немалой степени и благодаря вокалу Эрики Энджел. Правда, с точки зрения ее вокального мастерства мне больше понравилась титульная композиция Heyday, возможно самая лучшая и цельная композиция во всей программе. Впрочем, тут есть из чего выбирать: многие найдут в новой работе Реми-Жана ЛеБлана музыку на свой вкус.
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