Директор Всего - "Отпуск"

В четвертый раз на страницах нашего сайта появляются работы композитора и музыковеда из Нью-Йорка Уэйна Элперна, и каждая новая не похожа на предыдущую. В альбоме 2019 года Sceleton он предложил слушателям совершенно необычную по аранжировкам и ...