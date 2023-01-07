Директор Всего - "Отпуск"

Альбом «Отпуск» - прекрасный повод для знакомства с совершенно экзотической для нашего сайта фигурой. Директор Всего – это очередной, существующий с 2019 года, образ, в котором работает московский музыкант Андрей Ли. Родился он в Ташкенте, судя по фамилии, принадлежит к потомкам переселенных в Узбекистан корейцев, одних из первых, еще довоенных, жертв сталинских депортаций народов. Андрей изначально занимался электронной музыкой в стиле клубного техно, участвовал в проектах Interchain и Obgon. В 2019 году он круто поменял имидж, стал Директором Всего со всеми внешними атрибутами успешного бизнесмена и соответствующими песнями «из офисной жизни большого начальника», по-прежнему исполняемыми под синтезаторные грувы. Надо сказать, что, как признается сам Директор Всего, он – большой поклонник джаза, и уже во втором альбоме «Самый занятой гражданин» соло для титульной композиции исполнил несомненный джазмен, питерский саксофонист Владимир Лучанский.
Дальше – больше. Перед нами третий альбом Директора Всего, где он сам себя отправил в отпуск. Отпуск в одиночестве – это, разумеется, не в стиле Директора Всего. Вместе с ним альбом «Отпуск» делала уже целая команда музыкантов – с ударными, басом, саксофоном и чтением рэпа, хотя на авансцене, конечно же, остался сам Директор Всего – как композитор, вокалист, синтезаторщик, а теперь еще и бэнд-лидер. Сменив строгий костюм на легкомысленные шорты, Директор Всего предложил своим поклонникам и соответствующую «отпускную» по тематике песен программу. Не могу сравнивать эту работу с предыдущими, поскольку слушал Директора Всего впервые, но некие джазовые флюиды в «Отпуске» витают.
Если заняться жонглированием терминами, то в целом этот альбом я бы окрестил «нео-эйсид-джазом», хотя в отдельных треках чудились и иные мотивы. All Inclusive можно отнести к разряду электронного эмбиента, а больше всего понравившаяся мне объемная, под четверть часа звучания, финальная композиция Do Not Disturb – это отличный образчик электронной психоделии. Джаз – понятие широкое. Не знаю, какое джазовое направление близко сердцу Директора Всего, но, судя по альбому «Отпуск», ему интересно в принципе поиграть в нашей «джазовой песочнице». Возможно, в последующих работах его джазовые вкусы проявятся определеннее – независимо от сохранения или расставания с образом Директора Всего.
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