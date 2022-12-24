The Joe Bowden Project - Black To The Roots

Барабанщик и композитор из Торонто Джо Бауден впервые «засветился» на наших страницах два года назад с альбомом Roots - Tales of the Urban Yoda. Весьма динамичный проект с виртуозным балансом между ритм-энд-блюзом и фанком оставил приятное впечатление. Новая работа Джо заметно отличается от предыдущей. Здесь Бауден обращается в первую очередь к корням, к истокам своего творчества, к людям, повлиявшим на его вкусы. Это подчеркнуто и названием нового альбома: Black To The Roots.
Как признается сам Джо, толчком к новой работе стали свежие альбомы Кенни Гарретта и Джонатана Блейка. Не удивительно, что стартовая композиция Black To The Roots называется Blake и посвящена коллеге по инструменту, талантливому барабанщику, чьи композиционные идеи близки Баудену. Гарретт уже давно является любимым музыкантом Баудена, он мечтает когда-нибудь сыграть с ним, а пока в Black To The Roots мы найдем сразу две композиции – посвящения: Kenny и Garrett. Отдельно почтил Джо замечательного пианиста и композитора Чика Кориа, оставившего глубокий след в джазовой истории. Трибьют этому музыканту называется просто For Chick. Это пьеса с латинским акцентом исполнена в стиле, который сам Бауден называет «фанки болеро». Нечто, напоминающее болеро, можно услышать и в композиции My Own Way, на мой вкус, одной из лучших в альбоме. Двумя другими персональными фаворитами я назвал бы композиции The Bounce и титульную Black To The Roots с африканскими ритмическими рисунками.
Отдельно надо сказать о партнерах Джо по этому проекту. Пьесу Obvious он сочинил вместе с пианистом Мануэлем Валера. Последний вместе с саксофонистом Джесси Райаном выполнил также основные аранжировки. В целом же альбом по стилистике близок к современному мэйнстриму с дополнительными латинскими и африканскими, а точнее – афро-карибскими, интонациями. Такой рецепт, понятно, не нов, но Джо Бауден и его коллеги сделали все, чтобы придать ему свежесть и индивидуальность.
Новый, восьмой по счету и первый для лейбла Jojo Records альбом выросшего в Штатах, но родившегося в Панаме басиста Санти Дебриано во многом тематически близок к его работе Flash of the Spirit (2021), о которой мы писали в свое время. ...
Певица и композитор из Нью-Йорка Сара Элизабет Чарльз – яркое явление на джазовой сцене. Это очень своеобразная артистка, которую трудно сравнить с кем-нибудь из знакомых всем громких имен. То, что она делает – это не авангард, и не ...
Саша Берлинер – это имя, которое любителям джаза точно стоит запомнить. Юная девушка (сегодня ей только 24 года,, точнее ей исполнится 24 через два дня, 20 июня) еще два года назад, в 2020 году стала победителем в опросе критиков журнала ...
В прошлом году чикагского пианиста и шефа лейбла AFAR Music Ричарда Ди Джонсона посетила отличная идея. В одном альбоме он собрал трех видных альт-саксофонистов: Грега Уорда, Раджива Халима и Шерел Кэссити. Альбом получил название Altoism ...
Легендарная, выдающаяся, неповторимая, не подвластная времени – любой из этих эпитетов можно поставить рядом с именем Шейлы Джордан, и он будет правдой. Она была одной из первых вокалисток бопа, она училась у Тристано и Мингуса и дружила с ...
Shulùq – арабское название ветра сирокко, характерного гостя с юга для большинства стран Средиземноморья, который гонит к ним массы горячего воздуха из глубин Сахары. Надо признать, что двое итальянцев, алжирец и марокканка, поставившие ...
Пару лет назад наш сайт писал об альбоме Simeon Davis Group под названием Bah Humbug: An Absolutely Unnecessary Christmas Album (2020) – весьма любопытном и абсолютно нетрадиционном рождественском проекте. Нынче композитор и саксофонист ...
Очень симпатичный ансамбль из Торонто So Long Seven хорошо известен в Канаде, да и в Европе гастролирует довольно часто. Состав его не кажется стандартным: гитарист, банджоист, скрипач и перкуссионист. Не тривиальна и музыка So Long ...
Греческий джазовый ансамбль Spiral Trio возник в 2012 году, когда пианист Спирос Манезис, басист Арионас Гифтакис и ударник Анастасис Гулиарис впервые встретились и решили играть вместе. Тогда новорожденный коллектив еще не имел какого-то ...
Конечно же, не стоит переводить с английского название этого коллектива, как «Л-лебедь». Переводить вообще не надо: название SSWAN – это просто аббревиатура имен участников проекта, который они назвали Invisibility is an Unnatural ...
Музыкант-мультиинструменталист и композитор Юсеф Латиф (урожденный Уильям Эммануэль Хэдлстоун, 1920-2013), несомненно, оставил яркий след в истории джаза. Основными его инструментами были тенор-саксофон (на котором он начал играть под ...
В дискографии итальянского пианиста и композитора Стефано Травальини вместе с альбомом Book of Innocence насчитывается пять работ. С четырьмя из них можно познакомиться на нашем сайте. Забавно, что два альбома – это сольные проекты ...