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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » The Joe Bowden Project - Black To The Roots

The Joe Bowden Project - Black To The Roots

24.12.2022

The Joe Bowden Project - Black To The Roots

Барабанщик и композитор из Торонто Джо Бауден впервые «засветился» на наших страницах два года назад с альбомом Roots - Tales of the Urban Yoda. Весьма динамичный проект с виртуозным балансом между ритм-энд-блюзом и фанком оставил приятное впечатление. Новая работа Джо заметно отличается от предыдущей. Здесь Бауден обращается в первую очередь к корням, к истокам своего творчества, к людям, повлиявшим на его вкусы. Это подчеркнуто и названием нового альбома: Black To The Roots.

Как признается сам Джо, толчком к новой работе стали свежие альбомы Кенни Гарретта и Джонатана Блейка. Не удивительно, что стартовая композиция Black To The Roots называется Blake и посвящена коллеге по инструменту, талантливому барабанщику, чьи композиционные идеи близки Баудену. Гарретт уже давно является любимым музыкантом Баудена, он мечтает когда-нибудь сыграть с ним, а пока в Black To The Roots мы найдем сразу две композиции – посвящения: Kenny и Garrett. Отдельно почтил Джо замечательного пианиста и композитора Чика Кориа, оставившего глубокий след в джазовой истории. Трибьют этому музыканту называется просто For Chick. Это пьеса с латинским акцентом исполнена в стиле, который сам Бауден называет «фанки болеро». Нечто, напоминающее болеро, можно услышать и в композиции My Own Way, на мой вкус, одной из лучших в альбоме. Двумя другими персональными фаворитами я назвал бы композиции The Bounce и титульную Black To The Roots с африканскими ритмическими рисунками.

Отдельно надо сказать о партнерах Джо по этому проекту. Пьесу Obvious он сочинил вместе с пианистом Мануэлем Валера. Последний вместе с саксофонистом Джесси Райаном выполнил также основные аранжировки. В целом же альбом по стилистике близок к современному мэйнстриму с дополнительными латинскими и африканскими, а точнее – афро-карибскими, интонациями. Такой рецепт, понятно, не нов, но Джо Бауден и его коллеги сделали все, чтобы придать ему свежесть и индивидуальность.

© & (p) 2022 Joe Bowden

10 tks / 52 mins

(Manuel Valera – p; Mike Downes – b; Jesse Ryan – saxes; Joe Bowden – dr; Dan McCarthy – vibe (tks 6,10);)

Линк предоставил Joe Bowden

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим


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