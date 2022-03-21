L'Orage - Triangle

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

L'Orage - Triangle

21.03.2022

L'Orage - Triangle
Cлово «L'Orage» в переводе с французского имеет несколько значений: это может быть шторм, ураган, ливень, гром… В любом случае речь идет об интенсивном, величественном и грозном явлении природы. Наверное, нечто общее с этими природными катаклизмами видела в своей музыке группа швейцарских музыкантов из Женевы, дав своему коллективу такое название и выпустив в 2017 году одноименный альбом. Прошло пять лет, в проекте L'Orage музыкантов осталось трое и свой новый, второй по счету альбом они назвали Triangle.

Кто же сегодня составляет L'Orage? Основатель коллектива и его лидер – барабанщик Нельсон Шер. Это не единственный его проект: Нельсон играет джаз в Mael Godinat Trio и Space Age Sunset, фолк – с Lail Arad и, наконец, авангардный рок в Duck Duck Grey Duck. На тенор-саксофоне в L'Orage играет Ганеш Геймайер. Этот талантливый музыкант, судя по имени, имеющий индийские корни, в 2018 году был удостоен Музыкальной премии Швейцарии. Геймайер не чужд электронных звучаний, работает он также с собственным трио и в проекте Bad Resolution. В самых разных проектах участвует и басист Фабьен Янноне, опытный музыкант, работавший, среди прочего, и на родине джаза.

В рамках L'Orage на альбоме Triangle эти трое музыкантов предлагают нашему вниманию впечатляющую сорокаминутную электро-акустическую программу из семи треков собственного сочинения. Это полностью аналоговый проект, записанный и сведённый на восьмидорожечном ленточном оборудовании. В Universal завораживает саксофон Геймайера, чья эмоциональная игра и высокая техника заставляет вспомнить позднего Колтрейна. Cachalot и финальный трек Ghost Triangle отличают ювелирный баланс электроники и акустики при очень крепкой мелодической базе. Но большинство композиций альбома строится на сочетании энергичной квази-африканской полритмии (этакий афро-бит с берегов Женевского озера), которой саунд группы обязан прежде всего Шеру, с виртуозными соло тенор-саксофона. Уже стартовый Pentatetrahydratonic властно захватывает ваше внимание этим необычным саундом, и с вариациями он повторяется и в таких треках, как Nature Boom и Rusty Five. Музыка L'Orage в этих треках сродни некоему таинственному, но очень притягательному ритуалу, в который хочется погружаться еще и еще раз. Завораживающая музыка!



© & (p) 2022 Orage Records

7 tks / 40 mins

(Nelson Schaer – dr, perc, keyb; Ganesh Geymeier – ts, perc, keyb; Fabien Iannone – b, perc, keyb;)

Линк предоставил Юрий Льноградский, Music4Review

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Швейцария
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Deepak Pandit / Pratibha Singh Baghel - Inheritance

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
Отношение к кинопродукции из Болливуда, как правило, полярное: одни обожают индийское кино, другие терпеть его не могут. А один из главных элементов болливудской продукции – это, разумеется, музыка и танцы. Музыкальный продюсер, композитор ...
подробнее
13.02.2022

DLÙ - Moch

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: кельтская музыка
В 2017 году впервые на нашем сайте появился изданный ARC Music альбом гэльской музыки, дебютный проект певицы и композитора Мэри Энн Кеннеди An Dàn. Пять лет спустя уже сама Кеннеди своими liner notes напутствует выход Moch, дебютного ...
подробнее
25.02.2022

Don Macdonald - Shifting Sands

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: фьюжн
Канадский музыкант Дон Макдональд впервые гостит на страницах нашего сайта, поэтому сначала немного о нем самом. Дон Макдональд (р.1966) живе в городе Нельсон в Британской Колумбии. Более всего он известен как композитор, который пишет ...
подробнее
21.11.2021
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com