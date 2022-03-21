L'Orage - Triangle

Cлово «L'Orage» в переводе с французского имеет несколько значений: это может быть шторм, ураган, ливень, гром… В любом случае речь идет об интенсивном, величественном и грозном явлении природы. Наверное, нечто общее с этими природными катаклизмами видела в своей музыке группа швейцарских музыкантов из Женевы, дав своему коллективу такое название и выпустив в 2017 году одноименный альбом. Прошло пять лет, в проекте L'Orage музыкантов осталось трое и свой новый, второй по счету альбом они назвали Triangle.
Кто же сегодня составляет L'Orage? Основатель коллектива и его лидер – барабанщик Нельсон Шер. Это не единственный его проект: Нельсон играет джаз в Mael Godinat Trio и Space Age Sunset, фолк – с Lail Arad и, наконец, авангардный рок в Duck Duck Grey Duck. На тенор-саксофоне в L'Orage играет Ганеш Геймайер. Этот талантливый музыкант, судя по имени, имеющий индийские корни, в 2018 году был удостоен Музыкальной премии Швейцарии. Геймайер не чужд электронных звучаний, работает он также с собственным трио и в проекте Bad Resolution. В самых разных проектах участвует и басист Фабьен Янноне, опытный музыкант, работавший, среди прочего, и на родине джаза.
В рамках L'Orage на альбоме Triangle эти трое музыкантов предлагают нашему вниманию впечатляющую сорокаминутную электро-акустическую программу из семи треков собственного сочинения. Это полностью аналоговый проект, записанный и сведённый на восьмидорожечном ленточном оборудовании. В Universal завораживает саксофон Геймайера, чья эмоциональная игра и высокая техника заставляет вспомнить позднего Колтрейна. Cachalot и финальный трек Ghost Triangle отличают ювелирный баланс электроники и акустики при очень крепкой мелодической базе. Но большинство композиций альбома строится на сочетании энергичной квази-африканской полритмии (этакий афро-бит с берегов Женевского озера), которой саунд группы обязан прежде всего Шеру, с виртуозными соло тенор-саксофона. Уже стартовый Pentatetrahydratonic властно захватывает ваше внимание этим необычным саундом, и с вариациями он повторяется и в таких треках, как Nature Boom и Rusty Five. Музыка L'Orage в этих треках сродни некоему таинственному, но очень притягательному ритуалу, в который хочется погружаться еще и еще раз. Завораживающая музыка!
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