Ivan Sobolev - Walking Clouds

Начиная с 2018 года, это уже четвертая для меня и для нашего сайта встреча с музыкой пианиста и композитора из Тольятти Ивана Соболева, и в каждой новой работе он предстает в каком-то новом облике, что уже само по себе говорит о динамизме и креативности его творческих поисков. Не буду сейчас говорить о характере ранее услышанных альбомов (Delicious Blues (2018), New Knight ofRomanticism (2018), Black and Grey (2019), те обзоры легко, при желании, найти с помощью поисковика на сайте, вспомню только, что его музыку в Black and Grey сравнивал с графикой в изобразительном искусстве. Что ж, продолжая это сравнение, можно сказать, что в Walking Clouds Иван представил пять в полной мере уже живописных полотен.
Перейдем к аргументам. В отличие от коротких пьес в Black and Grey, здесь в тридцатипятиминутный альбом (самый объемный из мне известных) вместилось только пять композиций: «рамки» звукового полотна явно стали покрупнее. Но, конечно, дело не только и не столько в объеме. Если ранее Иван оперировал только классическим фортепьяно с умеренным электронным дополнением, то в Walking Clouds его звуковая палитра существенно расширилась. Как написал он автору этих строк, сопровождая линк к альбому, музыкант практически год осваивал джазовые импровизации на гитаре, чтобы в новом проекте наряду с фортепьянными, и гитарные партии исполнить «вживую». Ну, а помимо них мы услышим в композициях альбома и клавиши, и ударные – но уже в электронном варианте. Как «сознался» Иван, перед записью альбома он много слушал Чета Бейкера – и в этой связи ввел в ткань ряда композиций еще и небольшие партии трубы, для чего пригласил сессионного музыканта – увы, в выходных данных диска мне пришлось его указать, как Alexander X, так как Иван запомнил только имя.
Изменения коснулись и самой музыки. Пожалуй, только в стартовой (она же титульная) композиции Соболев использует элементы свингового джаза, а шире – джазовой традиции. Как мне показалось, остальные четыре пьесы – это весьма современный джаз, в котором музыковед, коим я не являюсь, может отыскать и пост-боп, и влияние академической музыки, и, возможно, эмбиента, но уже никак не смус-джаза (что имело место в предыдущих работах Ивана). Какими-то деталями своей творческой кухни Иван также поделился в письме: «…при соло на фортепьяно я старался один паттерн играть мелодически, солировать, второй паттерн блок-аккордами, что я раньше не делал». Если кратко пройтись по представленным в альбоме пьесам, то можно отметить энергетику Endless Movement с сочными партиями баса и ударных, лиричную рефлексию In the Mist , где партия трубы выглядит особенно уместной, а также Dialogue with yourself, показавшуюся мне самой интересной пьесой альбома. Здесь ведущие диалог гитара и фортепьяно, видимо, и олицетворяют две ипостаси автора этой музыки Ивана Соболева. Необходимо добавить, что все вышесказанное – это частные впечатления конкретного слушателя. Благодаря тому, что весь альбом представлен на YouTube, каждый из читающих эти строки может дать Walking Clouds собственную оценку.
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