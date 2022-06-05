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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Joy Lapps - Girl in the Yard

Joy Lapps - Girl in the Yard

05.06.2022

Joy Lapps - Girl in the Yard
Море бочек, пустых стальных бочек из-под бензина, оставшихся на побережье карибского острова Тринидад после окончания Второй мировой войны и свертывания имевшей там место быть военной базы, привело к появлению нового музыкального инструмента стилпэн, то есть стального барабана. Иные утверждают, что это единственный акустический музыкальный инструмент, изобретенный в ХХ веке. Вместе с английским названием инструмента появилось и название исполнителя, играющего на стальном барабане: паннист. В основном стилпэн используется в афрокарибской музыке, в стилях ска и калипсо. Круг паннистов довольно узок, тут практически все знают друг друга, и потому имя Джой Лэппс пользуется особым уважением.

Джой родилась в Торонто, в Канаде, в семье выходцев их карибского государства Антигуа и Барбуда. В игре на стилпэне она достигла впечатляющих результатов: в 2016 году Лэппс стала лауреатом премии Джюно, канадского аналога Грэмми, да и номинация на Грэмми у нее тоже есть. Джой играет в таких стилпэн-группах, как парижская Calypsociation, Birdsong Steel Orchestra из Тринидада и Тобаго и Pan Fantasy у себя в Торонто. В личной дискографии Джой Лэппс уже пять альбомов. Первый из них,How Great Thou Art, был издан в 2004 году, а новейший Girl in the Yard как раз и стал уже пятым ее альбомом и первым, где звучит только собственная музыка Джой.

Лэппс работала над альбомом долго: и до рождения сына в 2017 году, и после этого знаменательного события. В результате тематика ее инструментальных композиций в этом проекте своеобразна: большинство пьес она посвятила женщинам, чаще всего – своим близким. Так, Lulu’s Dream и Sharifa the Great чествуют сестер Джой, Josie’s Smile она посвятила девушке- бэбиситтеру, присматривающую за ее сыном, Juliet Blooms и Eyes of Amerralys связаны с ее взаимоотношениями с матерью, а Granny’s Pan – естественно, напоминает о бабушке. Правда, обо всем этом я узнал только из пресс-релиза, сама же музыка в разных композициях, отличаясь введением в контекст сольных партий тех или иных инструментов, радует столь же яркими красками, как цветочная композиция на голове Джой на обложке альбома. Плотный, жизнерадостный саунд, в котором царят афро-карибские, бразильские и даже африканские мотивы. И, конечно же, везде звучит инструмент, которым она владеет в совершенстве: стальной барабан стилпэн.

(с) 2022

13 tks / 60 mins

(Joy Lapps – steelpan; Elmer Ferrer – g; Jeremy Ledbetter – p; Larnell Lewis – dr; Andrew Stewart – el.b; with others;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
Латинский джаз


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