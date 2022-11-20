Mike Casey - Outtakes: ‘Law of Attraction’ Sessions
20.11.2022
В свое время мне довелось писать о дебютном альбоме молодого американского саксофониста из Хартфорда, Коннектикут Майка Кейси под названием The Sound of Surprise: Live at the Side Door (2017). Потом, в 2018 году Кейси записал альбом Law of Attraction, увидевший свет в 2020 году. Мы опубликовали обзор и этой работы. Тогда ни я, ни сам Майк Кейси, наверняка не подозревали, что история Law of Attraction на этом не закончится. Майк записывал альбом в июле, а уже в августе он на целый год отправился в Испанию, где в Валенсии по годичной программе обучался в европейском филиале известного колледжа Беркли. Как говорит сам Майк, там он занимался в первую очередь электронной музыкой. Это обстоятельство подвигло его по возвращении в Штаты заняться работой по превращению акустической программы Law of Attraction в электронную. Так появился альбом Law of Attraction: The Remixes (2021). Но и этим дело не кончилось: альбом все еще не отпускал Майка. В 2022 году Кейси, ныне переехавший на Западное побережье, в Лос-Анджелес, запустил интерактивное мобильное приложение, позволявшее поклонникам этого проекта (весьма многочисленным) варьировать звучание композиций, менять темп, запускать лупинг и так далее. А ближе к концу года появился представляемый нами сегодня ЕР Outtakes: ‘Law of Attraction’ Sessions, завершивший, таким образом, своеобразную трилогию Law of Attraction, в которую вошло 39 треков и более двадцати видео, отобранных из около шести часов записанной музыки.
Что представляет из себя Outtakes: ‘Law of Attraction’ Sessions? Это совсем короткий проект, в который включены альтернативные версии композиций Feel The Bern и Spoon, а также записи Shift, For Fun, You Scroll и Click Bait. Пора упомянуть, что везде играет неизменное с начала творческого пути Кейси трио с басистом Мэтт Двоншиком и Кори Гарсиа за ударными – приятный пример прочности творческого союза. Отобранные для ЕР композиции – темповые, энергичные, в которых, на мой вкус, Кейси чувствует себя наиболее органично. Приятный подарок для фэнов этого талантливого музыканта.
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