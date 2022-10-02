Greg Hatza / Enayet Hossain - Talking Hands

И Грег Хацца, и Инайет Хуссейн уже знакомы нашим читателям. В 2017 году мы представляли один из альбомов группы Melodic Intersect, основанной Хуссейном, в записи которого участвовал и Хацца. Инайет – представитель североиндийской музыкальной традиции уже в третьем поколении. Правда, в отличие от своего деда и своего отца Устада Хамида Хуссейна, он рос и сформировался как высококлассный музыкант-таблист уже в США, и диски выпускает на основанном в Балтиморе отцом лейбле Aimrec. Грег Хацца – также очень колоритная личность. Мастер восточных боевых искусств, поклонник блюза и виртуоз игры на Хэммонд-органе (один его блюзовый альбом также рецензировался у нас на сайте – его можно найти по имени музыканта через окошко «поиск»), он еще с 70-х годов прошлого века увлекся музыкой Востока, в первую очередь Индии и Китая: овладел техникой игры на ситаре, табла, эрху.
В сентябре 2022 года Хацца и Хуссейн выпустили дуэтный альбом под названием «Говорящие руки» с соответствующей выразительной обложкой. Девять авторских композиций этого проекта являют собой еще одну вариацию на тему «Запад встречается с Востоком», где Хацца, играя на клавишных, представляет условный «Запад», а Хуссейн, играя на табла, - условный «Восток». Жаль, что Грег не выбрал в данном случае Хэммонд, отчего контраст был бы еще более выразительным. Впрочем, и в таком варианте сочетание клавишные – табла позволило музыкантам создать запоминающуюся программу, в которой я бы выделил такие пьесы, как Talking Hands, Midnight Mood, Sultan’s Dream и Dialogue. Стилистику альбома можно определить, на мой вкус, как light world music, в чем-то смыкающийся с фьюжн, а в чем-то близкий даже к смус-джазу. Слушателю этого альбома не обязательно быть большим знатоком индийских раг и тал, чтобы получить удовольствие от прослушивания этой работы. А так как такого рода слушателей значительно больше, чем тонких ценителей индийской классической музыки, можно предположить серьезный коммерческий потенциал Talking Hands.
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