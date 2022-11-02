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Mata Atlântica - Retiro e Ritmo

02.11.2022

Mata Atlântica - Retiro e Ritmo

Если бы обложку этого альбома проектировал я, то вместе с названием проекта Mata Atlântica и названием альбома Retiro e Ritmo крупно выделил бы два имени: Markus Reuter и Mathias Derer. Все началось с того, что Матиас Дерер (со-продюсер проекта) в 2017 году впервые в жизни поехал в Бразилию, увидел тропические леса северо-востока страны, района Баия и был потрясен увиденным. Как говорит он сам, «Этот альбом был вдохновлен моей поездкой в ​​Баию, в прибрежные тропические леса Бразилии, Мата Атлантика, экорегион, даже более богатый видами, чем Амазонка, но более 90% которого уничтожено, а остальное сильно фрагментировано». Чем может помочь человек, связанный с искусством, бразильской экологической организации AMAP, борющейся за сохранение и консервацию этого хрупкого природного чуда? Конечно, музыкой. С предложением создать музыкальный проект в защиту Мата Атлантика Матиас обратился к своему близкому другу, музыканту и композитору Маркусу Ройтеру.

Немецкий мультиинструменталист, создатель новых типов гитар, тонкий композитор Маркус Ройтер неплохо знаком нашим читателям по целому ряду альбомов, изданных известным нью-йоркским лейблом MoonJune Records. Именно Ройтеру Mata Atlântica обязан блистательным интернациональным составом исполнителей. Естественно, Маркус пригласил многих своих партнеров по записям на MoonJune: тут и виртуозный английский клавишник Гэри Хасбенд, игравший еще с МакЛафлином, и немецкий электронщик Тобиас Ребер, и швейцарский перкуссионист Энди Пупато, и знаменитый бывший участник King Crimson Пат Мастелотто, которому была отведена в проекте особая роль. А вместе с ними в проекте согласились участвовать такие известные новоджазовые музыканты, как Рафаэль Прейшль, Брайан Крок, Лука Калабрезе и академические музыканты из Хьюстонского симфонического оркестра Эрали Дороу и Колин Гэтвуд, и болшая группа вокалисток.

Конечно, это не значит, что все они в один прекрасный день собрались в студии. Нет, работа была организована по-другому. Предоставим слово Матиасу Дереру: «Мы действовали по принципу письма счастья, укладывая слой за слоем. По полевым записям Mata Atlântica Тобиас Ребер создал сложные электронные биты, вдохновленные бразильскими ритмами. Рафаэль Прейшль разработал оригинальные партии бас-гитары и контрабаса, прежде чем Гэри Хасбэнд добавил различные звуковые краски для фортепиано, электропиано, органа и синтезатора. Затем Брайан Крок, Лука Калабрезе, Эрали Дороу и Колин Гэтвуд внесли партии флейты, гобоя, саксофона и трубы; а уж потом Энди Пупато дополнил эту инструментальную смесь бразильской перкуссией». Не забудем также, что в пяти треках из семи звучит также и человеческий голос. На защиту Мата Атлантика создатели проекта призвали высокую поэзию, столь же интернациональную, как и состав музыкантов. Здесь звучат стихи Эмили Дикинсон, Редьярда Киплинга, героя борьбы за независимость Бразилии Клаудиу Мануэля Да Кошты, а Мастелотто в композиции Se deus quiser под звуки карманной трубы Луки Калабрезе читает стихи Байрона.

Результат? Большой, яркий и разноцветный альбом на 75 минут звучания, страстный музыкальный манифест в защиту Мата Атлантика. Большинство композиций – плод коллективного сочинения, как вы уже поняли из рассказа Дерера, но Маркус Ройтер участвовал в работе над каждой из них. Гармоничное сочетание электроники, акустики и полевых записей с живым голосом бразильских тропиков вылилось в развернутые композиции, где есть и дух латины, и рок-акценты (например, более всего в Sempre O Mesmo), и великолепная и по замыслу, и по реализации композиция Mata, и, конечно же, грандиозный финал: большое (почти 23 минуты звучания), единолично написанное и исполненное Ройтером (с помощью Пупато) сочинение O Fim Do Mundo, в котором гитарные звуковые пейзажи вобрали в себя элементы джаза, эмбиента и современной академической музыки.

Музыканты сделали все, что могли. Остальное в деле спасения Мата Атлантика – за неравнодушными людьми других профессий.

© & (p) 2022 7D Media

7 tks / 75 mins

(Markus Reuter - synth, samples, treatments, soundscapes, field recordings; Tobias Reber – electronic rhythms; Raphael Preuschl – b; Gary Husband – keyb; Andi Pupato – perc; Brian Krock – saxes, fl; Luca Calabrese – pocket tp; Aralee Dorough – fl; Colin Gatwood – oboes; Charlotte Pelgen, Zoey Gley, Graça Cunha, Lisa Fletcher, Deborah Carter Mastelotto – voc; Pat Mastelotto – voice; Markus Mauthe, Christian Wolff - field recordings;)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, Бразилия, Германия, Италия, США, Швейцария
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, эмбиент


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