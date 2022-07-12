SSWAN - Invisibility is an Unnatural Disaster

Конечно же, не стоит переводить с английского название этого коллектива, как «Л-лебедь». Переводить вообще не надо: название SSWAN – это просто аббревиатура имен участников проекта, который они назвали Invisibility is an Unnatural Disaster. Это полностью импровизационный альбом, который был записан в октябре 2020 года в Бруклине. И SSWAN – это коллектив, который собрался, чтобы его записать, и есть ли у него перспективы на дальнейшее совместное творчество, мне неизвестно. А было бы хорошо, если бы SSWAN продолжил работу, потому что, как мне кажется, и альбом получился интересный, и каждый в этом составе – яркая личность.
Несмотря на японскую фамилию, саксофонист Патрик Хироиши из Лос-Анджелеса – американец по рождению и уже не первый в своей семье. Еще его дед, тоже американец, сидел в годы Второй мировой войны в организованных тогда в Штатах лагерях для лиц японского происхождения, чему Патрик посвятил свой последний альбом Hidemi. А вообще у него много работ разной стилистики, от мэйнстрима до фри-джаза. А вот трубач Крис Уильямс – не американец, а австралиец из Куинсленда, более того, абориген по происхождению. Он приобрел международную известность, как исполнитель на традиционном инструменте диджериду, но и на трубе играет, как академическую музыку, так и джаз. Гитаристка Джессика Аккерли живет на Гавайях, в Гонолулу, но родилась тоже не в США, а в канадской провинции Альберта. Ее стихия – фри-джаз, экспериментальный рок, нойз. Аккерли имеет богатый опыт сотрудничества со многими известными джазменами. А вот басист Люк Стюарт и ударник Джейсон Назари – американцы, хотя последний и родился в Италии, где служил его отец. Оба – опытные музыканты, тяготеющие к джазу свободной формы.
И вот все вместе в тот октябрьский день в Бруклине они записали три импровизационные композиции, составившие альбом Invisibility is an Unnatural Disaster. Здесь есть все, что может привлечь поклонника свободного импровизационного джаза. В сонористическом разнообразии буквально купаешься. Хироиши играет на саксофонах разных типов, Уильямс работает, как открытым звуком, так и засурдиненным, Стюарт играет, как смычком, так и пиццикато, а гитара Аккерли то выдает чистейший нойз, то звучит аккордами, а в начале титульной композиции, как справедливо отмечает пресс-релиз от лейбла 577 Records, демонстрирует чисто хендриксовский диалог с ударными Назари. Альбом пронизан невероятной энергетикой, а креативной фантазии музыкантов можно только позавидовать. Отличное пополнение в каталоге лейбла 577 Records!
© & (p) 2022 577 Records
3 tks / 37 mins
(Patrick Shiroishi – saxes; Chris Williams – tp; Jessica Ackerley – g; Luke Stewart – b; Jason Nazary – dr;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН