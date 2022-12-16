Loren Daniels - Ticket To Ride

У большинства современных меломанов название альбома Ticket To Ride особых эмоций не вызовет. Но у людей моего поколения, выросших на музыке Beatles, сердце от этого названия сразу забьется быстрее. Да, мы имеем дело с очередной интерпретацией великой музыки Beatles, в данном случае – исключительно Леннона и МакКартни. Интерпретацией джазовой. Ее автор – умудренный джазовый профессионал Лорин Дэниэлс, работающий на Восточном побережье уже более тридцати лет. Он сотрудничал в свое время с Милтом Джексоном, Руфусом Ридом, Кэлвином Хиллом. Дэниэлс – педагог, продюсер, композитор, автор музыки для театра и телевидения.
Альбом Ticket To Ride – это десять песен прославленного дуэта, которые Дэниэлс переложил на язык джаза и, оперируя разнообразными, как акустическими, так электрическими клавишными инструментами, в сотрудничестве с басистом Белденом Баллоком и ударником Джонатоном Перецем, исполнил, сопровождая игру собственным вокалом, как в роли основного, так и бэк-вокалиста. Сразу подчеркнем, что речь не идет об очередной легкой оджазовке и профанации знаменитой музыки. Нет, это полноценные и глубокие «переводы на джазовый», когда, подчас, от знакомых мелодий остается только канва.
Примечателен и выбор композиций. Дэниэлс сознательно ушел от самых известных песен Beatles (за исключением разве чтоCome Together) и обратился к вещам не столь заигранным. Получилось очень любопытно. Основным «мотором» стартовой Drive My Car Лорин сделал орган Хэммонда и включил в канву темы небольшое басовое соло Баллока. Вещь осталась узнаваемой в отличие от титульной Ticket To Ride, инструментальная и вокальная части которой напоминают встречу МакКой Тайнера с Take 6. В I’m Only Sleeping Дэниэлс весьма убедительно играет на электрическом фортепьяно. For No One приобрела черты медленной джазовой баллады, Blackbird и особенно I’ll Follow The Sun исполнены в стилистике латинского джаза, причем в последнем случае – с привкусом босса-новы. А моими личными фаворитами альбома стали уже упомянутая выше Come Together и With A Little Help From My Friends. У меня, старого поклонника Beatles эксперимент Лорина Дэниэлса никакого отторжения не вызвал, напротив, получилось все очень достойно и с хорошим вкусом. Рекомендую!
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