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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Loren Daniels - Ticket To Ride

Loren Daniels - Ticket To Ride

16.12.2022

Loren Daniels - Ticket To Ride

У большинства современных меломанов название альбома Ticket To Ride особых эмоций не вызовет. Но у людей моего поколения, выросших на музыке Beatles, сердце от этого названия сразу забьется быстрее. Да, мы имеем дело с очередной интерпретацией великой музыки Beatles, в данном случае – исключительно Леннона и МакКартни. Интерпретацией джазовой. Ее автор – умудренный джазовый профессионал Лорин Дэниэлс, работающий на Восточном побережье уже более тридцати лет. Он сотрудничал в свое время с Милтом Джексоном, Руфусом Ридом, Кэлвином Хиллом. Дэниэлс – педагог, продюсер, композитор, автор музыки для театра и телевидения.

Альбом Ticket To Ride – это десять песен прославленного дуэта, которые Дэниэлс переложил на язык джаза и, оперируя разнообразными, как акустическими, так электрическими клавишными инструментами, в сотрудничестве с басистом Белденом Баллоком и ударником Джонатоном Перецем, исполнил, сопровождая игру собственным вокалом, как в роли основного, так и бэк-вокалиста. Сразу подчеркнем, что речь не идет об очередной легкой оджазовке и профанации знаменитой музыки. Нет, это полноценные и глубокие «переводы на джазовый», когда, подчас, от знакомых мелодий остается только канва.

Примечателен и выбор композиций. Дэниэлс сознательно ушел от самых известных песен Beatles (за исключением разве чтоCome Together) и обратился к вещам не столь заигранным. Получилось очень любопытно. Основным «мотором» стартовой Drive My Car Лорин сделал орган Хэммонда и включил в канву темы небольшое басовое соло Баллока. Вещь осталась узнаваемой в отличие от титульной Ticket To Ride, инструментальная и вокальная части которой напоминают встречу МакКой Тайнера с Take 6. В I’m Only Sleeping Дэниэлс весьма убедительно играет на электрическом фортепьяно. For No One приобрела черты медленной джазовой баллады, Blackbird и особенно I’ll Follow The Sun исполнены в стилистике латинского джаза, причем в последнем случае – с привкусом босса-новы. А моими личными фаворитами альбома стали уже упомянутая выше Come Together и With A Little Help From My Friends. У меня, старого поклонника Beatles эксперимент Лорина Дэниэлса никакого отторжения не вызвал, напротив, получилось все очень достойно и с хорошим вкусом. Рекомендую!

© & (p) 2022 LDJazz

10 tks / 54 mins

(Loren Daniels - lead and background voc, p, Fender-Rhodes el.p, Hammond B3, melodica, vocal / body perc; Belden Bullock – b (except tk 9); Jonathon Peretz – dr (except tk 9); Reggie Pittman – flg (tk 9);)

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Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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