Jason Kao Hwang / J.A. Deane - Uncharted Faith

Если американский авангардный скрипач китайского происхождения Джейсон Као Хван уже известен нашим читателям по своим последним работам, то электронщик Джей Эй Дини, более известный, как Дино, появляется на наших страницах в первый и, увы, в последний раз: он умер в 2021 году. Uncharted Faith – его последняя работа. Если о Као Хване можно почитать на наших страницах, найдя рецензии на другие его работы, то о Дино необходимо рассказать подробнее.
Он начинал в 70-е, как тромбонист, ездил в туры вместе с ансамблем Тины Тернер. В 80-х Дино увлекся электронной музыкой и стал одним из пионеров применения так называемой «живой электроники» (с группой Indoor Life, с Джоном Хасселом – с последним они выпустили на ЕСМ важный альбом Power Spot). Позже он постоянно работал со своей подругой по жизни, хореографом Коллин Малвихилл. С 1995 года руководил группой Out of Context, а в 2020 году опубликовал книгу Becoming Music - Conduction and Improvisation as forms of QiGong. После смерти Малвихилл в 2019 году Дино переехал из Денвера в глухой сельский уголок в штате Колорадо и вел там уединенный образ жизни.
Джейсон послал ему несколько своих записей. Дино очень понравился дуэтный альбом Као Хвана с Карлом Бергером Conjure (2019) и музыканты решили поработать вместе. Дино попросил прислать ему несколько пяти-десятиминутных импровизаций на акустической скрипке и начал работать с этими записями. Так музыканты начали интенсивно обмениваться результатами своего труда на каждом этапе. Шел март 2021 года. В мае Дино в одном из писем впервые упомянул о проблемах со здоровьем. В начале июля Джейсон отправил Дино вариант записей уже с овердаббингом и звучанием электроскрипки. 11 июля он получил ответ: «Я избегал говорить об этом, потому что не хотел, чтобы это негативно отразилось на Вашем вкладе в то, что, вероятно, станет последним проектом в моей жизни. Я горжусь тем, что делаю его с Вами. У меня рак горла четвертой стадии. Пожалуйста, следуйте за своим сердцем в том, как Вы хотите играть в этом последнем для меня проекте». Они еще обменивались письмами. Дино воодушевлял Джейсона закончить проект, давал важные советы, попросил взять на себя сочинение названий для шести составивших альбом композиций. 23 июля его не стало. Ему шел 71-й год.
А альбом Uncharted Faith – перед вами, если вы захотите его услышать, окунуться в электронное море, в котором плещутся звуки электроскрипки. Их не всегда можно идентифицировать, как звучание скрипки, но в основе этой музыки лежит чистая и вдохновенная импровизация. По словам Джейсона Као Хвана, он ручается за это.
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