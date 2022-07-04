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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » The Jazz Professors - Blues and Cubes

The Jazz Professors - Blues and Cubes

04.07.2022

The Jazz Professors - Blues and Cubes
Очень симпатична и сразу настраивает на позитивный лад обложка этого альбома с шаржированными изображениями участников ансамбля, не правда ли? Да и название коллектива – «Джазовые профессора» - может у кого-то вызвать добрую улыбку. Но в данном случае все очень точно: весь секстет – это действительно профессора, вместе работающие в сфере преподавания джаза в Центральнофлоридском университете в Орландо. Организованный ими ансамбль The Jazz Professors выступает, записывается и гастролирует уже не первый год и представляемый нами альбом Blues and Cubes, который увидит свет в августе, - уже четвертый по счету в дискографии коллектива. Кстати, этот альбом – последний с участием перкуссиониста Марти Морелла, который заканчивает преподавательскую деятельность, а для трубача Дэна Миллера, лишь недавно влившегося в состав факультета джаза, он станет первым в составе The Jazz Professors.

Надо сказать, что все шесть музыкантов – люди очень опытные и преуспевшие также и в исполнительской деятельности. Морелл семь лет играл в трио Билла Эванса, Руперт работал и записывался с Джорджем Гарцоне, Кенни Бэрроном, Мейнардом Фергюссоном. Миллер также играл у Фергюссона, а еще у Вуди Хермана и Уинтона Марсалиса. Даниэльсон играл в биг-бэнде Чака Оуэна и хорошо известен, как аранжировщик. Келбле возглавляет собственное трио, а Дрекслер 12 лет работал с Джеффом Берлиным, а также записывался с Дэйвом Либмэном и Томом Харреллом.

Итак, Blues and Cubes. Ну, блюз имеет прямое отношение к джазу, а вот причем тут кубы? Поясняет саксофонист Джефф Руперт: «Проект навеян моими посещениями музея Пикассо в Барселоне… Я увидел параллели между трансформационной природой его искусства и столь же инновационными работами таких легенд джаза, как Телониус Монк и Чарли Паркер. Меня также поразила связь между тем, как видели Париж начала ХХ века Пикассо и джазовые музыканты. На этом альбоме мы исполняем композицию новоорлеанского кларнетиста и саксофониста Сидни Беше Promenade aux Champs-Elysees, отражающую его интерпретацию парижской жизни тех времен. Оригинальные пьесы Пера, Ричарда и мои собственные – это наши рефлексии на картины и настроения работ Пикассо. Пер принес в проект две чудесные композиции, Dora Maar и View of Heaven, отражающие различные музыкальные стили и темы. Трек Ричарда Picasso's Blue Lobster – потрясающая интерпретация характерного мотива Пикассо. Мои собственные композиции – это интерпретации работ, выполненных вскоре после завершения его Голубого периода.»

Остается добавить, что Руперт сочинил ровно половину пьес для альбома, и их названия воскрешают в памяти как Голубой период, так и кубизм великого мастера: Blue Lamp, Les Demoiselles d’Avignon, The Iberian и так далее. Еще один кавер альбома – это пьеса Паркера Segment. И весь этот репертуар The Jazz Professors исполняют в ярком живом стиле, с хорошим ансамблевым саундом и небольшими, но содержательными сольными партиями духовых, фортепьяно и гитары. Стилистически это музыка, близкая, как к свингу, так и к бопу. Сегодня и та, и другая манера исполнения воспринимаются, как традиционный джаз, знамя которого Джазовые Профессора из Фориды несут высоко и уверенно.

© & (p) 2022 Flying Horse Records

10 tks / 51 mins

(Jeff Rupert – sax; Dan Miller – tp; Per Danielsson – p; Bobby Koelble – g; Richard Drexler – b; Marty Morell – perc;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
боп, свинг


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