Fabian Willmann Trio - Balance

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Fabian Willmann Trio - Balance

02.04.2022

Fabian Willmann Trio - Balance
Немецкий саксофонист Фабиан Вильман может быть знаком нашим постоянным читателям по записям с ансамблями Minua, Monoglot и Hila Puntur, которые освещал наш сайт. Все эти интернациональные коллективы объединяет место их рождения – швейцарский город Базель, где музыканты-участники учились в местной консерватории. Balance, дебютный альбом трио Фабиана Вильмана, тоже тесно связан со Швейцарией. Записывался он летом 2021 года, а продюсерами проекта выступили сам Вильман, а также Патрик Цоссо и Сара Чаксэд, основавшие в Базеле новый лейбл с задорным названием Clap Your Hands или, сокращенно, CYH Records (по-русски это просто «Хлопайте в ладоши»). Лейбл позиционирует себя, как открытый для всех видов креативной музыки, но в основе его издательской политики лежит все-таки джаз. И в этом плане альбом трио Фабиана Вильмана вполне соответствует кредо молодой компании.

В записи Balance вместе с Вильманом участвовали его соотечественник, басист Арне Хубер, и очень известный и заметно старший по возрасту американский барабанщик Джефф Баллард, работавший в свое время с Розенвинкелем, Мельдоу, Кориа и другими грандами джаза. Кроме того, в трех треках из семи к этим музыкантам присоединялся датский саксофонист Асгер Ниссен, уроженец «гамлетовского» города Эльсинор. Одну композицию для альбома сочинил Хубер, есть в программе один кавер, а остальная музыка – это композиторские работы Фабиана Вильмана.

Минималистская по оформлению обложка альбома может вызвать предположение, что и музыка будет в духе этого направления. Но это не так. Вильман и его коллеги предстают здесь, особенно в первых нескольких треках, скорее путешественниками во времени, взявшими на вооружение эстетические принципы кул-джаза 50-х годов – музыки Гетца, Маллигена и Коница. Прохладный, чистый, практически без вибрации голос тенор-саксофона Фабиана напоминает звучание этих мастеров. Когда же на первой линии идет диалог двух саксофонов, тенора Вильмана и альта Ниссена, становится еще интереснее, поскольку этот дуэт переплетается с вполне современной работой ритм-группы Хубер-Баллард. Пожалуй, лишь композиция Everything Is Something несколько выделяется общей экспрессивностью звучания да еще классическим соло на ударных от Балларда. Но не зря альбом назван Balance. Вильман не собирался делать винтажный ретро-проект. Влияние кул-джаза – это лишь одна из составляющих музыкального мышления этого вполне современного музыканта, отлично знающего и усвоившего уроки всей последующей джазовой истории. Так что, перед нами просто весьма любопытный образчик современного джаза, в котором его создателям удалось, выражаясь библейским языком, влить вино новое в мехи старые – без ущерба для качества.

© & (p) 2022 CYH Records

7 tks / 36 mins

(Fabian Willmann – ts; Arne Huber – b; Jeff Ballard – dr; with Asger Nissen – as (tks 1,4,5);)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Дания
музыкальный стиль
кул, современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Chiara Izzi - Live In Bremen

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия
  • музыкальный стиль: кроссовер
Для живущей в Нью-Йорке итальянской вокалистки Кьяры Ицци альбом Live In Bremen стал третьим в ее дискографии и вторым на известном лейбле Dot Time Records. Альбом очень камерный: это чисто дуэтный проект, где Кьяра поет под аккомпанемент ...
подробнее
27.03.2022

Christiane Karam Quintet - Nar

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Болгария, Ливан, Украина, Япония
  • музыкальный стиль: балканская музыка, ориентальная музыка
Певица ливанско-армянского происхождения Кристиана Карам родилась и выросла в Бейруте, но с 1998 года живет в США: сначала в Бостоне, а затем в Нью-Йорке. Сегодня она преподает в Беркли, является основателем ежегодного Ближневосточного ...
подробнее
28.12.2021

Christiane Karam Quintet - Nar

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Болгария, Ливан, Украина, Япония
  • музыкальный стиль: балканская музыка, ориентальная музыка
Певица ливанско-армянского происхождения Кристиана Карам родилась и выросла в Бейруте, но с 1998 года живет в США: сначала в Бостоне, а затем в Нью-Йорке. Сегодня она преподает в Беркли, является основателем ежегодного Ближневосточного ...
подробнее
29.12.2021
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com