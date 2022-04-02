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Fabian Willmann Trio - Balance
02.04.2022
Немецкий саксофонист Фабиан Вильман может быть знаком нашим постоянным читателям по записям с ансамблями Minua, Monoglot и Hila Puntur, которые освещал наш сайт. Все эти интернациональные коллективы объединяет место их рождения – швейцарский город Базель, где музыканты-участники учились в местной консерватории. Balance, дебютный альбом трио Фабиана Вильмана, тоже тесно связан со Швейцарией. Записывался он летом 2021 года, а продюсерами проекта выступили сам Вильман, а также Патрик Цоссо и Сара Чаксэд, основавшие в Базеле новый лейбл с задорным названием Clap Your Hands или, сокращенно, CYH Records (по-русски это просто «Хлопайте в ладоши»). Лейбл позиционирует себя, как открытый для всех видов креативной музыки, но в основе его издательской политики лежит все-таки джаз. И в этом плане альбом трио Фабиана Вильмана вполне соответствует кредо молодой компании.
В записи Balance вместе с Вильманом участвовали его соотечественник, басист Арне Хубер, и очень известный и заметно старший по возрасту американский барабанщик Джефф Баллард, работавший в свое время с Розенвинкелем, Мельдоу, Кориа и другими грандами джаза. Кроме того, в трех треках из семи к этим музыкантам присоединялся датский саксофонист Асгер Ниссен, уроженец «гамлетовского» города Эльсинор. Одну композицию для альбома сочинил Хубер, есть в программе один кавер, а остальная музыка – это композиторские работы Фабиана Вильмана.
Минималистская по оформлению обложка альбома может вызвать предположение, что и музыка будет в духе этого направления. Но это не так. Вильман и его коллеги предстают здесь, особенно в первых нескольких треках, скорее путешественниками во времени, взявшими на вооружение эстетические принципы кул-джаза 50-х годов – музыки Гетца, Маллигена и Коница. Прохладный, чистый, практически без вибрации голос тенор-саксофона Фабиана напоминает звучание этих мастеров. Когда же на первой линии идет диалог двух саксофонов, тенора Вильмана и альта Ниссена, становится еще интереснее, поскольку этот дуэт переплетается с вполне современной работой ритм-группы Хубер-Баллард. Пожалуй, лишь композиция Everything Is Something несколько выделяется общей экспрессивностью звучания да еще классическим соло на ударных от Балларда. Но не зря альбом назван Balance. Вильман не собирался делать винтажный ретро-проект. Влияние кул-джаза – это лишь одна из составляющих музыкального мышления этого вполне современного музыканта, отлично знающего и усвоившего уроки всей последующей джазовой истории. Так что, перед нами просто весьма любопытный образчик современного джаза, в котором его создателям удалось, выражаясь библейским языком, влить вино новое в мехи старые – без ущерба для качества.
© & (p) 2022 CYH Records
7 tks / 36 mins
(Fabian Willmann – ts; Arne Huber – b; Jeff Ballard – dr; with Asger Nissen – as (tks 1,4,5);)
Линк предоставлен hubtone PR
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия,
Дания
музыкальный стиль
кул,
современный джаз
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