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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Kenny Shanker - Vortex

18.02.2022

Kenny Shanker - Vortex
Ранее американского саксофониста Кенни Шенкера мне доводилось слушать только в качестве сайдмена. И вот альбом, где он уже не только исполнитель, но и композитор и бэнд-лидер – отличный повод рассказать о нем подробнее. Кенни родился в Калифорнии и музыкой начал заниматься, что называется, с младых ногтей: уже в два года ребенка усадили за фортепьяно. Но своим главным инструментом уже в зрелом возрасте он выбрал саксофон. Сейчас Шенкер живет и работает в Нью-Йорке. Он активно гастролирует: выступал в Европе, Южной Америке, Японии, играл с Ричардом Боной, Биллом Мобли, рядом биг-бэндов. Свой первый альбом в качестве лидера, Steppin’ Up, Кенни издал в 2011 году на Posi-Tone Records, позже стал сотрудничать с Wise Cat Records и Vortex - уже третий его альбом с этим лейблом и пятый в общей дискографии.

Vortex Шенкер записывал со своей уже сложившейся группой: Дайсуке Абе на гитаре, Майк Экрот за фортепьяно, Йоши Ваки на басу и Брайан Фишлер за ударной установкой. Кроме того, в качестве гостя в трех треках участвовал трубач Билл Мобли. Сам Кенни играет в этом проекте преимущественно на альт-саксофоне. Программа из десяти треков вобрала в себя авторские композиции Шенкера и несколько стандартов разных времен в его аранжировках. Стилистически Шенкер работает в рамках довольно традиционного мэйнстрим-джаза. В программе есть и довольно динамичные пьесы, вроде титульной Vortex или Ramble, и более лиричные, типа Winter Song с приятным дуэтом саксофона и контрабаса или классической темы Жозефа Космы Autumn Leaves. Как солист Шенкер произвел наиболее яркое, на мой взгляд, впечатление своей прочувствованной игрой и красивым звуком в собственной пьесе Nightfall, а второй духовик и старый партнер Мобли был особенно хорош в композиции Cinnamon. В общем альбом получился ровным, хорошо сбалансированным и без явных слабых мест. В общем, если Vortex станет для вас первым знакомством с творчеством Кенни Шенкера, вам не придется жалеть о зря потраченном времени.

© & (p) 2022 Wise Cat Records

10 tks / 56 mins

(Kenny Shanker – as, ss (tk 9); Bill Mobley - tp (tks 1, 5, 8); Daisuke Abe – g; Mike Eckroth – p; Yoshi Waki – b; Brian Fishler – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим


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