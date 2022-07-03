Claudio Scolari Project - Don’t Know

Свой новый, шестой по счету, альбом Don’t Know ансамбль Claudio Scolari Project записывал в декабре 2021 года в неизменном составе: отец и сын Сколари плюс братья Кавалька. В отличие от предыдущего альбома Cosmology новый проект не носит концептуального характера: это уже не сюита, связанная единым сюжетом, а коллекция из одиннадцати новых композиций, львиную долю которых сочинили Клаудио Сколари и Даниэле Кавалька, а пьесу Wet Sand вместе с Даниэле написал младший Сколари, трубач Симоне.
При этом фирменный саунд ансамбля, отработанный предыдущими проектами, изменений не претерпел - сдвоенные ударные установки Клаудио Сколари и Даниэле Кавалька, хорошо сбалансированное электро-акустическое звучание, где труба Симоне Сколари и фортепьяно Даниэле Кавалька уравновешивают интенсивное применение синтезаторов и клавишных, а также бас-гитару Микеле Кавалька. Вся программа альбома, с первого до последнего трека может служить тому доказательством. Стартовый трек Siculiana встречает вас почти фанковым ритмом, на фоне которого взаимодействуют труба и фортепьяно. Binary Code – это царство электроники, сменяемое в E-Walzer сочетанием звучаний трубы и бас-гитары с той же электроникой. Темповый Goose Bumps с заразительным синтезаторным ритмом уступает место в титульной композиции Don’t Know медленному развитию с отличной партией трубы Симоне Сколари, подкрепляемой острыми басовыми репликами Микеле Кавалька. Основатель коллектива Клаудио Сколари дает перкуссионный мастер-класс в сольной композиции Fireworks. Ударные, клавиши и труба формируют основное звуковое пространство в Sentimentale, а Night Moon я назвал бы единственной пьесой альбома, где акустическое звучание явно преобладает. Заканчивается альбом столь же энергично, как и начинается: в Cold Water электронный бит придает этой пьесе чуть ли не танцевальный характер.
Если Upside Down (2019), первый альбом Claudio Scolari Project, который мне довелось слушать и четвертый в дискографии коллектива, казался мне достаточно близким к авангарду, то Don’t Know я бы определил просто, как современный джаз, вобравший в себя разные стилистические элементы, позитивный по настроению и привлекающий несомненным мастерством исполнителей. Стоит услышать!
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