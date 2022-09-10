Tassos Spiliotopoulos - Ballad for a New World

С 2013 года греческий гитарист и композитор Тассос Спилиотопулос, за творчеством которого уже давно наблюдает наш сайт, живет в Швеции, однако, до сих пор с местными музыкантами он записал только один альбом In The North, и случилось это еще в 2016 году. Правда, с тех пор Тассос выпустил еще одну работу, ЕР Solitude (2021), но тот был записан во время гастролей Спилиотопулоса в Англии с его старыми британскими партнерами (до переезда в Швецию Тассос долго жил и работал в Лондоне). И вот, все тот же лейбл Anelia Records выпускает в октябре текущего года новый альбом музыканта Ballad for a New World, где с Тассосом играют шведские музыканты.
На сей раз в качестве его партнеров выступают саксофонист Йонас Кнутсон, басист Роберт Эрландсон и ударник Фредрик Рундквист. Особого внимания заслуживает в этой команде Кнутсон: известный на европейском уровне музыкант, начинавший в свое время с джаз-рока, а в настоящем в равной мере интересующийся фольклором и джазом. Тассос предложил свои коллегам программу из восьми композиций собственного сочинения, которая в целом выполнена в несколько минорном ключе. Ее фирменным знаком можно считать титульную пьесу Ballad for a New World. Новый мир, о котором размышляет Тассос Спилиотопулос выглядит не слишком радостно: человечество еще не отошло от пандемии, которая пока только отступила, возможно, временно, а небо в Европе затянуто уже темными тучами военной угрозы и спровоцированным этой угрозой энергетическим кризисом… Гитара Тассоса в этой балладе звучит не столко лирично, сколько тревожно. Вообще в альбоме господствует не очень высокий темп, исправно регулируемый Эрландсоном и Рундквистом. На его фоне гитара Спилиотопулоса и саксофоны Кнутсона (он играет в альбоме на двух типах саксофонов – альте и сопрано) то солируют, чередуясь друг с другом, как в стартовой композиции New Land, то работают в дуэте, как в очень образной, почти кинематографичной пьесе A Day to Remember – на мой вкус, одной из лучших в программе. Несколько особняком стоят две композиции с почти одинаковыми названиями: Corridor и Corridor (part 2). Обе они решены в куда-более энергичном, почти фанковом (в Corridor (part 2) ритме. В первой из этих пьес меня впечатлил саксофон Кнутсона, а во второй особенно хороша была гитара Спилиотопулоса.
В целом Ballad for a New World – ровная и крепкая работа уже зрелого и умудренного опытом мастера, которая, несомненно займет важной место в его дискографии.
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