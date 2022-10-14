Amjad Ali Khan / Wu Man - Music For Hope

Две гигантские азиатские державы, Индия и Китай, наиболее населенные страны мира, оказали колоссальное влияние практически на всю Южную и Восточную Азию, в том числе и культурное. Влияли они и друг на друга. Вспомним, к примеру, что Индия – родина буддизма, который сейчас там практически незаметен, но зато его миграция, в том числе в Китай, привела к широкому распространению этой религии. Музыкальная культура и Индии, и Китая имеет богатейшую историю и многовековые традиции. Так исторически сложилось, что в ХХ веке западная музыка в лице самых разных своих представителей, от Иегуды Менухина до Джорджа Харрисона, активнее интересовалась и налаживала творческие контакты с музыкантами из Индии. Музыкальный Китай по большей части оставался «вещью в себе».
Мне довелось слышать много этнической музыки, в том числе индийской и китайской, но альбома, подобного Music For Hope, я еще не слышал никогда. Здесь запечатлена встреча двух великих музыкальных культур в лице очень ярких представителей обеих школ. Амджад Али Хан – выдающийся мастер игры на многострунном индийском инструменте сароде. Его талант унаследовали сыновья, также играющие на сароде – Амаан Али Бангаш и Аяан Али Бангаш. Вместе с ними в этом проекте участвует китаянка У Мэн, очень известная исполнительница на китайской четырехструнной лютне пипа, игравшая со многими западными знаменитостями, участница записи более сорока альбомов, из которых пять были номинированы на Грэмми. Пятый участник проекта – американский перкуссионист Шейн Шанахэн, много работающий в сфере world music. Кстати, У Мэн и Шейн Шанахэн вместе работают в известной группе Йо Йо Ма «Шелковый путь».
Все вместе они играют в этой программе пять композиций. Каждая из них в общем-то основана на тех или иных индийских рагах, но это не индийская классическая музыка в традиционном понимании. Когда звук сарода сменяется звучанием пипы, когда включаются ударные, когда музыканты импровизируют – эффект получается потрясающе интересным. Это прекрасный образец world music, возникший на стыке двух великих культур.
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